Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС

Tекст: Валерия Городецкая

Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.

В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.

В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.