Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что нейросеть GigaChat подготовила более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.
Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.
В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.
В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.
В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.