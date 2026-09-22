Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.