Американским конгрессменам запретили использовать DeepSeek

Конгрессменам США не разрешили пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek

Tекст: Денис Тельманов

Американским конгрессменам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek, сообщает Axios. В письме, адресованном департаментам Палаты представителей Конгресса США, говорится, что DeepSeek находится на рассмотрении и не разрешен для официального использования. Это ограничение вызвано опасениями по поводу безопасности данных.



Ранее итальянское Управление по защите персональных данных заблокировало DeepSeek, сославшись на недостаточные ответы китайской компании о работе в Италии и несоответствие европейским нормативам. Представители китайского разработчика утверждают, что новая версия чат-бота R1 превосходит ChatGPT от OpenAI, хотя для ее создания было потрачено меньше средств.

Рынки отреагировали на выпуск новинки: Nasdaq упал более чем на 3%, акции Nvidia, поставщика чипов для OpenAI, потеряли 16,86% стоимости. Агенство Bloomberg сообщило, что Microsoft и OpenAI подозревают несанкционированное получение китайской компанией технологий искусственного интеллекта OpenAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский регулятор ограничил доступ к китайскому приложению DeepSeek из-за недостаточной информации о сборе и обработке персональных данных пользователей ограничил доступ.

Wiz Research обнаружила утечку миллиона строк данных китайского стартапа DeepSeek, включая важные цифровые ключи и пользовательские истории запросов в ИИ-чатах.

Китайский чат-бот R1 от компании DeepSeek за несколько дней своего существования радикально повлиял на рынок нейросетей, обвалив акции технологических гигантов США, и эксперты говорят, что утилита разработчиков из КНР способна полностью заменить американских конкурентов.

