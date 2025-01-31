Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Американским конгрессменам запретили использовать DeepSeek
Конгрессменам США не разрешили пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek
Конгрессменам США запретили использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek из-за безопасности.
Американским конгрессменам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek, сообщает Axios. В письме, адресованном департаментам Палаты представителей Конгресса США, говорится, что DeepSeek находится на рассмотрении и не разрешен для официального использования. Это ограничение вызвано опасениями по поводу безопасности данных.
Ранее итальянское Управление по защите персональных данных заблокировало DeepSeek, сославшись на недостаточные ответы китайской компании о работе в Италии и несоответствие европейским нормативам. Представители китайского разработчика утверждают, что новая версия чат-бота R1 превосходит ChatGPT от OpenAI, хотя для ее создания было потрачено меньше средств.
Рынки отреагировали на выпуск новинки: Nasdaq упал более чем на 3%, акции Nvidia, поставщика чипов для OpenAI, потеряли 16,86% стоимости. Агенство Bloomberg сообщило, что Microsoft и OpenAI подозревают несанкционированное получение китайской компанией технологий искусственного интеллекта OpenAI.
Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский регулятор ограничил доступ к китайскому приложению DeepSeek из-за недостаточной информации о сборе и обработке персональных данных пользователей ограничил доступ.
Wiz Research обнаружила утечку миллиона строк данных китайского стартапа DeepSeek, включая важные цифровые ключи и пользовательские истории запросов в ИИ-чатах.
Китайский чат-бот R1 от компании DeepSeek за несколько дней своего существования радикально повлиял на рынок нейросетей, обвалив акции технологических гигантов США, и эксперты говорят, что утилита разработчиков из КНР способна полностью заменить американских конкурентов.