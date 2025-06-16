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    16 июня 2025, 17:00 • Экономика

    Конфликтом Израиля и Ирана воспользовались нефтегазовые спекулянты

    Эксперты спрогнозировали влияние ирано-израильского конфликта на мировой рынок нефти и газа

    Конфликтом Израиля и Ирана воспользовались нефтегазовые спекулянты
    @ REUTERS/Raheb Homavandi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нефть подорожала на фоне обострения израильско-иранского конфликта. Инвесторы опасаются, что стоимость энергоресурсов поднимется еще выше и затронет также газовую сферу. Каковы потенциальные сценарии развития событий на рынке энергетики и какие из них позитивны для России?

    На фоне непрекращающихся взаимных ударов между Ираном и Израилем инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов в понедельник нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

    По информации издания, в минувшие выходные свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено, говорится в материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

    Кроме того, трейдеры обеспокоены выбором целей для израильских ударов. Так, ЦАХАЛ атаковал дронами иранское газовое месторождение Южный Парс в Персидском заливе, что вызвало мощный взрыв и пожар на заводе по переработке природного газа. После этого стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,21%, до 38,73 евро за МВт·ч, или 470,92 долларов за 1000 кубов, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

    Как считают экономисты, цены на энергоресурсы растут из-за рисков сокращения иранского экспорта и возможной блокировки Ормузского пролива. Волатильность усиливают и спекулянты, использующие геополитическую напряженность в своих интересах.

    «Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель. Котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «В 2018 году США вышли из соглашения по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы у Тегерана. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

    По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

    Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения толкают котировки вверх», – пояснил он.

    Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива,

    продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

    «Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% СПГ. В случае его перекрытия цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

    В то же время блокада пролива приведет и к иным последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Разблокировка пролива станет их целью, и иранские власти не смогут этому долго сопротивляться», – уточнил специалист.

    «Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер.

    Москву, скорее, устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США с Украины», – подчеркнул Юшков.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Биржевое ценообразование предполагает огромное количество спекулянтов. Они сейчас пользуются эскалацией между Ираном и Израилем, чтобы гнать цены на нефть вверх», – указал он.

    «При этом пока непонятно, куда приведет нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке. Не исключено, что котировки, которые взлетели на панике, «откатятся» от пиков», – добавил собеседник. Дальнейшая ситуация на рынке зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ирано-израильский конфликт. Таковых два: эскалационный и деэскалационный. Первый предполагает, что иранское руководство заблокирует Ормузский пролив. По оценкам Митраховича, вероятность этого сценария ниже 20%.

    В случае с деэскалацией речь идет о достижении соглашения между сторонами. «Например, Исламская республика согласится обогащать уран для своей мирной атомной программы за пределами страны. Пока власти Ирана отвергают такую возможность, но это может стать частью компромисса. Израиль в ответ останавливает военные удары», – детализировал аналитик, уточнив: при таком сценарии цена на нефть может снизиться. В то же время ситуация на рынке газа выглядит несколько сложнее.

    Сжиженный природный газ идет из Катара только через Ормузский пролив. В случае реализации эскалационного сценария и блокады пролива стоит ожидать роста цен на СПГ в Азии и Европе,

    указал эксперт. Он напомнил, что Иран по трубе поставляет газ в Ирак и Турцию. Если израильские удары повредят газопроводы, то с последствиями этого столкнутся европейские страны. «Анкара, которая де-факто является полуофициальным хабом, агрегирует газ из нескольких источников – это Россия, Азербайджан и Иран. Дальше турки часть газа перепродают, в том числе Европе. Если иранское сырье не дойдет до Турции, это дополнительно скажется на стоимости ресурса для европейцев», – пояснил Митрахович.

    При этом он уточняет: рынок трубопроводных поставок менее глобализован и менее интегрирован, чем рынок СПГ, но даже здесь есть определенный уровень взаимозависимости. Как бы то ни было, Москве стоит готовиться к двум сценариям: как к эскалационному, так и деэскалационному.

    «В моменте Россия выигрывает от происходящего на Ближнем Востоке. Во-первых, растут цены на энергоресурсы. Это дает нам возможность аккумулировать большие средства на свои проекты. Во-вторых, Запад перенаправляет свое внимание, а также военные поставки с Украины на Израиль. Для нас это тоже выгодно», – заключил Митрахович.

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