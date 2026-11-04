Следователи нашли паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых

СК: Паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых остались дома

Tекст: Катерина Туманова

В машине, на которой семья приехала в поход, обнаружили 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой, передает РИА «Новости».

«Дома были обнаружены паспорта, загранпаспорта и свидетельство о рождении ребенка. А в машине были найдены 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой», – рассказала следователь.

Сырымбетова добавила, что сигнал телефонов семейства последний раз был зафиксирован в день их исчезновения спустя два часа после выхода в поход. По ее словам, семья могла дойти до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. Идти они могли в направлении любой из двух скал – Мальвинки или Буратинки.

«В 11 часов утра они вышли (в поход), где-то в 13:20-13:30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями», – сообщила она.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник следователи не нашли следов семьи Усольцевых в охотничьих избах в красноярской тайге. Сырымбетова исключила побег семьи Усольцевых на вертолете, но заявила о возможном пребывании тел членов семьи Усольцевых в разных местах.