По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Следствие допустило разделение пропавшей семьи Усольцевых в походе
Следователь допустила разделение пропавшей семьи Усольцевых
Семья Усольцевых, пропавшая больше года назад в тайге Красноярского края, могла разделиться в походе из-за травмы одного из них или нападения медведя, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Яна Сырымбетова.
«Возможно, Сергею стало плохо, он травмировался, сказал супруге выходить самой, выводить ребенка. Если на них напало дикое животное, допустим, тот же медведь, который водится в тех местах, спрогнозировать, как они себя повели – бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали – тоже очень сложно», – заявила Сырымбетова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми. Следователи нашли паспорта пропавшей семьи у них дома. Во вторник правоохранительные органы сообщили об отсутствии следов семьи в осмотренных охотничьих избах в тайге. В тот же день СК исключил побег Усольцевых на вертолете.