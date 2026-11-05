BFMTV: Протестующие во Франции заблокировали более 80 лицеев

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство образования республики.

«По состоянию на 10:00, согласно информации властей, 2,2% от общего числа учебных заведений, то есть всего 81 лицей, были заблокированы. В 84% департаментов не зафиксировано ни одного случая блокировки», – сообщили в эфире телеканала.

Представители ассоциации учащихся старшей школы Union Syndicale Lycéenne утверждают, что более 1 тыс. лицеев по всей стране приостановили работу.

В четверг во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. К демонстрациям присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ, которые продолжают протестные акции с конца сентября. Они требуют от министерства образования исправить ситуацию с отсутствием преподавателей по некоторым предметам, а также жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание. По оценкам властей, в манифестациях по всей стране могут принять участие 780 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

В прошлом месяце Министерство внутренних дел Франции сообщило об участии 30 тыс. человек в организованных французскими студентами и старшеклассниками акциях протеста.