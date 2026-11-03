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Крупнейший профсоюз Франции призвал полицию присоединиться к забастовке
Отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке 5 ноября из-за планов властей заморозить выплаты.
Отраслевой профсоюз CGT-Intérieur обратился ко всем сотрудникам министерства, полицейским, а также административному, техническому и специализированному персоналу с просьбой присоединиться к акции, передает РИА «Новости».
В организации напомнили, что стражи порядка имеют право выходить на забастовку исключительно в свой выходной день и в гражданской одежде.
Профсоюз указал на низкие зарплаты, нехватку кадров и планы властей по заморозке выплат, которые предусмотрены в проекте бюджета страны на 2027 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая волна протестов во Франции собрала 320 тыс. человек.
В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.
В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.