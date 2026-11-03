В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.8 комментариев
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара
Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в международном аэропорту Пашковский в Краснодаре. Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов в связи с временным закрытием воздушного пространства в ряде аэропортов страны.
Также во вторник три следовавших из Стамбула в Москву пассажирских самолета развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.
В воскресенье представитель Росавиации сообщил о переходе аэропорта Домодедово на обслуживание рейсов по согласованию.