При атаке дрона ВСУ на жилой дом в Белгороде пострадали два человека

Tекст: Денис Тельманов

Медики оказали помощь мужчине и женщине, получившим ранения при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. «Два человека пострадали во время атаки ВСУ. В городской больнице № 2 г. Белгорода оказали помощь мужчине и женщине, которые получили акубаротравмы в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Лечение будут продолжать амбулаторно», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский дрон атаковал многоэтажный дом в Белгороде.

В прошлом месяце при атаках беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

В сентябре украинские беспилотники атаковали несколько округов Белгородской области.