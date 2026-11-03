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При атаке дрона ВСУ на жилой дом в Белгороде пострадали два человека
В результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали два человека, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Медики оказали помощь мужчине и женщине, получившим ранения при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. «Два человека пострадали во время атаки ВСУ. В городской больнице № 2 г. Белгорода оказали помощь мужчине и женщине, которые получили акубаротравмы в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Лечение будут продолжать амбулаторно», – говорится в сообщении оперштаба в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский дрон атаковал многоэтажный дом в Белгороде.
В прошлом месяце при атаках беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.
В сентябре украинские беспилотники атаковали несколько округов Белгородской области.