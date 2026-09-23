Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Кремль спросили о новых мирных переговорах по Украине
Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине
Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, несмотря на сохраняющуюся открытость России к диалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров», – сказал Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять свою террористическую деятельность.
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины между главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехсторонние переговоры по украинскому вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.