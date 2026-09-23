Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров», – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять свою террористическую деятельность.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины между главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехсторонние переговоры по украинскому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.



