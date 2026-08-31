FT: Маск готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России

Tекст: Вера Басилая

Бизнесмен Илон Маск обсуждал с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым применение спутниковой связи для атак по России, передает РИА «Новости».

«Маск ранее говорил Федорову, что он готов разрешить Украине использовать беспилотники, оснащенные системой Starlink, за пределами своих границ для нанесения ударов по российским целям. Однако… Маск сказал Украине, что это политическое решение, которое должно быть принято в Белом доме», – отмечает издание Financial Times.

Ранее Владимир Зеленский пытался добиться от предпринимателя доступа к сервису на фоне нехватки средств противовоздушной обороны.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию ситуации. В Кремле отмечали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и будут иметь исключительно негативный эффект для возможных переговоров.

Ранее Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.