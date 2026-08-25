Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытом заседании партии сообщил о наличии зацепок, указывающих на организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild

Политик подчеркнул готовность публично назвать виновных после завершения расследования. Инцидент произошел поздно вечером четвертого августа. На летном поле обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством возле украинского грузового самолета Ан, однако детонатор не сработал. В ту же ночь второй аппарат столкнулся с бортом компании DHL. Спустя десять дней следователи нашли третий дрон и следы порядка 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт охарактеризовал произошедшее как «сценарий гибридной атаки». Он не исключил причастность иностранных государств к организации преступления. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Немецкое правительство планирует тщательно продумать ответные меры, чтобы не сыграть на руку злоумышленникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от аэропорта Лейпцига.

Следователи выявили следы ДНК на найденном в начале августа летательном аппарате.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном новым уровнем гибридной угрозы.