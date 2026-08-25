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В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках
В центре столицы сотрудники полиции пресекли ночные гонки на питбайках, задержаны и доставлены в отдел более десятка нарушителей, включая несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по городу.
Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.
Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.
Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.
В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.