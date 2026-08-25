В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.

Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.

Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.

В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.