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Партия «Адилет» получила более 71% голосов на выборах в парламент Казахстана
На первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент подавляющее большинство избирателей поддержали одну политическую силу, обеспечив партии «Адилет» контроль над курултаем.
Партия набрала 6 528 948 голосов, что составило 71,17% от общего числа проголосовавших, сообщили в центральной избирательной комиссии республики по итогам голосования, передает РИА «Новости».
Второе место заняла партия «Ауыл» с 6,26% голосов, третье – Respublica с 5,56%.
Демократическая партия «Ак жол» получила 5,21% голосов, Общенациональная социал-демократическая партия – 5,11%, Народная партия Казахстана – 3,11%, а «Байтак» – 1,07%. Против всех проголосовали 2,51% избирателей.
Выборы депутатов курултая – нового однопалатного парламента Казахстана – прошли 23 августа и стали первыми в истории страны. Явка составила 74,08%: из 12 623 289 избирателей на участки пришли 9 351 539 человек.
Партия «Адилет» была зарегистрирована министерством юстиции Казахстана 1 июня 2026 года. Позже она объединилась с правящей партией «Аманат», после чего стала крупнейшей политической силой республики.
Ранее сообщалось, что партия «Адилет» набрала более 71% голосов по предварительным итогам выборов в парламент Казахстана.
Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии на выборах в Курултай.
Миссия наблюдателей СНГ признала выборы в новый однопалатный парламент Казахстана открытыми и конкурентными.