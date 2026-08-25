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Оплату цифровыми рублями анонсировали в «Магните» и «Азбуке вкуса»
С начала осени покупатели смогут рассчитываться новой формой национальной валюты – цифровым рублем – на кассах самообслуживания и у кассиров в нескольких популярных розничных сетях.
В первый день осени ретейлер «Магнит» начнет принимать платежи в цифровых рублях во всех своих форматах, передает РИА «Новости».
Опция будет доступна также в магазинах «Азбука вкуса», «Дикси» и «Самбери».
Расплатиться можно через привычный QR-код Системы быстрых платежей на NFC-стикерах. Для проведения транзакции достаточно навести камеру смартфона на код и подтвердить операцию.
По закону крупные торговые сети с выручкой более 120 млн рублей обязаны принимать такие платежи с сентября. Постепенно эта обязанность распространится и на небольшие магазины.
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