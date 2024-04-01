Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»

«Правительству РФ разработать национальный проект «Молодежь и дети», – говорится в поручениях главы государства. Доклад о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 сентября. Перечень поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале опубликован на сайте Кремля.

В рамках нацпроекта президент поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики реализации общеобразовательных программ, передает ТАСС.

Кроме того, поручено выделить 210 млрд рублей регионам, где фиксируется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, на строительство 150 новых школ. Также необходимо завершить работу по подключению школ к высокоскоростному интернету и при наличии потребности обновить медицинские кабинеты в школах.

В рамках нацпроекта также планируется продление до 2030 года программы «Модернизация школьных систем образования», предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительно не менее 317,5 млрд рублей.

Также в 2025-2030 годах поручено выделить не менее 100 млрд рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в интернете и социальных сетях. Кроме того, нацпроект предполагает продвижение русского языка и культуры в странах СНГ и других государствах.