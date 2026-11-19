О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.3 комментария
Bloomberg: Переговоры Трампа с «другом» Путиным продлились 40 минут
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели первую личную встречу более чем за год на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Входя в переговорную комнату, Трамп назвал Путина своим другом.
Встреча состоялась в Шэньчжэне и продлилась около 40 минут. Входя в переговорную комнату, Трамп назвал Путина своим другом. «У нас прекрасные отношения на протяжении многих лет, мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может выйти много замечательного, или, по крайней мере, начаться», – заявил Трамп после рукопожатия.
Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Главной темой разговора стал конфликт на Украине, пишет Bloomberg.
Позднее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп отметил, что рассчитывает на помощь обоих лидеров в завершении боевых действий между Россией и Украиной. Трамп выразил уверенность, что предстоящая историческая трехсторонняя встреча принесет результаты.
Прямые переговоры Трампа и Путина без участия украинских представителей усиливают опасения в Европе по поводу возможных масштабных решений, которые могут потребовать от Киева серьезных уступок. Европейские союзники встревожены заявлениями посланника Трампа Джареда Кушнера о готовности США обсуждать «более широкую архитектуру европейской безопасности», что воспринимается как уступка требованиям Москвы и ослабление НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли участие в совместной фотосессии лидеров саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал проведение нескольких встреч Владимира Путина и Дональда Трампа в разных форматах. На прошлой неделе Юрий Ушаков сообщил о планах лидеров России и США продолжить диалог по украинскому урегулированию.