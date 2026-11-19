Tекст: Игорь Иножарский

Встреча состоялась в Шэньчжэне и продлилась около 40 минут. Входя в переговорную комнату, Трамп назвал Путина своим другом. «У нас прекрасные отношения на протяжении многих лет, мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может выйти много замечательного, или, по крайней мере, начаться», – заявил Трамп после рукопожатия.

Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Главной темой разговора стал конфликт на Украине, пишет Bloomberg.

Позднее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп отметил, что рассчитывает на помощь обоих лидеров в завершении боевых действий между Россией и Украиной. Трамп выразил уверенность, что предстоящая историческая трехсторонняя встреча принесет результаты.

Прямые переговоры Трампа и Путина без участия украинских представителей усиливают опасения в Европе по поводу возможных масштабных решений, которые могут потребовать от Киева серьезных уступок. Европейские союзники встревожены заявлениями посланника Трампа Джареда Кушнера о готовности США обсуждать «более широкую архитектуру европейской безопасности», что воспринимается как уступка требованиям Москвы и ослабление НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли участие в совместной фотосессии лидеров саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал проведение нескольких встреч Владимира Путина и Дональда Трампа в разных форматах. На прошлой неделе Юрий Ушаков сообщил о планах лидеров России и США продолжить диалог по украинскому урегулированию.