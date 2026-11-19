Эксперт: Пять лет назад Путин дал Западу возможность договориться без СВО

Политолог Мартынов: Игнорирование Западом интересов и безопасности России привело к началу СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Россия всегда уделяла огромное внимание проблемам архитектуры безопасности Европы. Стабилизация жизни этого региона происходила во многом благодаря тому, что Москве было обещано отсутствие расширения НАТО на восток. Однако уже в середине 1990-х альянс начал постепенно «захватывать» в свою орбиту государства Восточной Европы», – сказал Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

На этом фоне в 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин выступил против продолжения этого сценария. «Уже тогда президент обозначил важность суверенного развития безопасности государств, которое не должно протекать за счет ущемления интересов других игроков на континенте», – акцентирует собеседник.

Но Запад был не готов к подобным переменам, в связи с чем США и ЕС начали создавать на границах России особые точки напряженности, призванные «усмирить» Москву. Одной из таких была Украина. «Однако наша страна не оставляла попыток договориться мирным путем: разработка и предложение Вашингтону документов, очерчивающих контуры новой архитектуры безопасности Европы, это наглядно показывают», – указал эксперт.

«Именно тогда, в ноябре 2021 года, Россия окончательно поставила точку в этом вопросе. Мы четко и твердо дали понять: текущие гарантии безопасности – устарели. Для мирного сосуществования необходим новый подход, учитывающий интересы всех сторон. Однако законную попытку Москвы исправить сложившееся положение на Западе проигнорировали», – отметил он.

Политолог напоминает: вместо серьезного и вдумчивого обсуждения архитектуры безопасности страны НАТО продолжили нагнетать обстановку на Украине, передавая ВСУ все более смертоносные вооружения. Состоялась целая серия провокаций со стороны Киева в Донбассе, а затем Владимир Зеленский объявил о намерении пересмотреть безъядерный статус республики.

«Это стало последней каплей терпения. Окончательно убедившись, что Запад не готов учитывать позицию России, Москва вынуждена была обратиться к силовому методу обеспечения собственных интересов. Таким образом, именно позиция НАТО, полностью отрицавшая любую возможность диалога, вынудила нашу страну начать спецоперацию», – отметил собеседник.

На этом фоне Европа предприняла попытки международной изоляции РФ. «Но, видимо, для Брюсселя было удивлением, что помимо Старого Света есть и государства мирового большинства, где Россию любят и уважают. Более того, экономический центр планеты также постепенно сместился в Азию, которая показывает поражающие темпы развития», – добавил эксперт.

«Яркой иллюстрацией ошибочности мнения о «выталкивании» Москвы из международной жизни служит текущий саммит АТЭС, на полях которого состоится встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. ЕС пока не приглашают присоединиться к этому диалогу великих держав. Им пора бы забыть это отчаянное и несбыточное желание – подорвать экономику и влияние России», – заключил Мартынов.

Напомним, пять лет назад, 18 ноября 2021 года, Владимир Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову добиваться от Запада гарантий безопасности России. Президент отмечал, что стране не нужны конфликты на западных рубежах ее европейской части, Москва не может «просто так существовать и думать, что там завтра может произойти».

Президент подчеркивал, что до приближения военной инфраструктуры блока НАТО к границам России ее отношения со странами Запада, включая США, были «уникальными» и почти союзническими. Несмотря на это, озабоченности и предостережения Москвы по поводу расширения альянса на восток были абсолютно проигнорированы.

В феврале 2022 года Запад дал понять, что идти на компромиссы с Россией не готов. А США указали, что якобы Москва первой бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической безопасности.

На этом фоне Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, заявил, что Украина может пересмотреть отказ от ядерного оружия. Позже, 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о начале специальной военной операции на Украине. «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий», – пояснил президент.

За время проведения СВО в состав России вошли четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По состоянию на 16 октября, только за 2026 год ВС РФ освободили около 6500 кв. км территорий и 310 населенных пунктов.