Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
Марин Ле Пен обрадовала и огорчила Украину
Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
Хотя должность президента США исполняет один человек, со стороны складывается ощущение, что у него есть две роли – во многом беспомощного бюрократа во внутренней политике и могущественного внешнеполитического стратега, двигающего войска по карте и похищающего иностранных лидеров.3 комментария
17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев