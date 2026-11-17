17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.

Хотя должность президента США исполняет один человек, со стороны складывается ощущение, что у него есть две роли – во многом беспомощного бюрократа во внутренней политике и могущественного внешнеполитического стратега, двигающего войска по карте и похищающего иностранных лидеров.

Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.

ИИ обогатит Россию газом и нефтью Искусственный интеллект активно помогает российской геологической отрасли, заявил глава Роснедр. С одной стороны, собирает и анализирует данные, а с другой стороны – находит месторождения. Причем особенно полезным ИИ оказался при поиске небольших залежей в уже отработанных месторождениях. Зачем еще используется искусственный интеллект? Подробности Перейти в раздел

Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях Евросоюз продолжает вводить санкции против российского энергосектора. На этот раз под ограничения попали 12 компаний, управляющих отечественными НПЗ. Впрочем, эксперты считают, что ущерба отрасли новые меры не нанесут – все возможные санкции против российской нефтепереработки Западом были введены уже ранее. Зато такие действия наглядно демонстрируют раздражение Брюсселя, который оказался на обочине переговоров по урегулированию украинского кризиса. Подробности Перейти в раздел

Россия закрыла брешь в борьбе с украинскими беспилотниками Российские войска начали применять новый БПЛА-перехватчик. В чем ключевые особенности аппарата под названием «Сокол-3», для каких именно целей он предназначен – и почему перед нами пример того, как российская ПВО закрывает бреши, возникающие вместе с появлением новых видов средств воздушного нападения? Подробности Перейти в раздел

Французские элиты отрекаются от украинской авантюры Макрона Во Франции разоблачена «ложь на государственном уровне». Именно такими словами французская оппозиция оценила публикации о том, как и в каком составе действуют на Украине военнослужащие французских Вооруженных сил. Почему перед нами не просто расследования, а явные утечки, и как они связаны со предстоящими выборами президента Франции? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел