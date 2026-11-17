Tекст: Ольга Самофалова

Искусственный интеллект помогает выявлять перспективные участки для поиска полезных ископаемых, заявил глава Роснедр Олег Казанов. Он выделяет два направления, где ИИ помогает. Первое - это система сбора данных, и второе - это прогнозирование обнаружения месторождения.

В частности, искусственный интеллект помогает выявлять перспективные участки для поиска полезных ископаемых. Он обрабатывает информацию, находит сходства с характеристиками известных месторождений и определяет участки, которые затем предстоит проверить с помощью бурения.

«Как выглядит геофизика – летит самолет, и каждую секунду он пишет примерно 20 параметров. Один из которых координаты, а другой – замеры физических полей с интервалом, скажем, 0,2 секунды, и летает он месяцами. Представляете, какое количество данных накапливается? Здесь работают как раз инструменты обработки. Дальше основная направленность развития искусственного интеллекта состоит в том, что анализируются объекты эталоны – есть месторождение, мы знаем, как геофизическая картина выглядела над ним. Дальше летается над новой площадью, на которой этого еще нет, но может быть. Задача искусственного интеллекта как раз сопоставить, и в пределах новой площади выделить тот участок, на который люди потом придут, и им все равно придется бурить», - поясняет руководитель Роснедра.

Причем, цифровые технологии помогают более экологично это делать. Так, специалисты «Газпром нефти« в прошлом году разработали ИИ-сервис, который помог с поиском месторождений с максимальным сохранением лесных массивов. Этот цифровой сервис анализирует материалы аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования. Итоговая цифровая модель воспроизводит рельеф, а также детальные характеристики древостоя: видовую принадлежность, высоту, диаметр ствола и точное пространственное расположение каждого дерева. Полученные сведения дают возможность проектировать расстановку бурового оборудования, прокладывать маршруты техники и размещать строительные объекты в обход участков, занятых ценными и редкими породами. Эффективность решения была подтверждена в 2025 году в ходе обследования 500 квадратных километром таежной зоны на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Однако списывать в геологической работе со счетов человека не стоит. По словам Казанова, раньше геолог фактически выполнял функции «аналитической машины»: от его профессионализма напрямую зависело, насколько точно он выделит нужную информацию из массива данных. Сегодня основная задача специалиста - обучать алгоритмы. По сути, геолог становится «играющим тренером», то есть пока человек полностью не уходит.

Активно развивает цифровое моделирование и искусственный интеллект в геологоразведке, добыче, транспортировке и переработке газа - Газпрома. Там уже активно используется 85 ИТ-решений и специализированных прикладных программ с применением ИИ в геологоразведке и добыче углеводородов, диагностике газотранспортной инфраструктуры и другое.

К примеру, в сейсморазведке технологии глубоких нейронных сетей позволяют в три-семь раз сокращать сроки отдельных этапов интерпретации исходных данных.

Программный модуль НейроПХГ применяется для расчета сценариев эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) и оперативно оценивать динамику пластового давления при отборе газа. В прошедший отопительный сезон на одном из российских ПХГ использовали этот модуль, что повысило суточную производительность хранилища на 5%. Такой рост за счет бурения новых скважин потребовал бы около 5 млрд рублей инвестиций. Экономия на лицо.

В прошлом году в Газпроме рассказали, что нейросетевую 3D-модель обучали и использовали на Кущевском ПХГ (Краснодарский край). Модель позволяет эффективно выбрать сценарий управления фондом скважин для максимального сохранения потенциальной суточной производительности хранилища до конца отопительного сезона. Аналогичные нейромодели начали создаваться по нескольким другим ПХГ.

Компания «Газпром нефть» начала создавать цифровые геологические модели для поиска и добычи углеводородов еще 30 лет назад, но сегодня уровень компетенций вышел на принципиально новый уровень.

«Сегодня инструменты Big Data применяются практически на всех этапах наших проектов, и мы имеем возможность обрабатывать массивы информации и строить высокоточные математические модели в полуавтоматическом режиме», - рассказал директор по геологоразведке компании Юрий Масалкин.

По его словам, благодаря внедрению ИИ компании удалось значительно сократить цикл геологоразведочных проектов. «С помощью интеллектуальных алгоритмов компания ускорила этап интерпретации результатов сейсморазведки от 10 до 30%, что позволило приблизить старт разработки месторождения примерно на год», - отметил Масалкин.

Кроме того, ИИ помог объединить в одну систему огромные массивы исторических данных, которые собирались в разное время разными методами. Цифровые технологии помогли выявить геологические закономерности, которые не были доступны классическими методами анализа. Искусственный интеллект помогает вот еще в чем. Открыть гигантские месторождения типа Самолтлора или Приобского было относительно несложно, потому что такие масштабы сложно пропустить. И все месторождения-гиганты уже найдены. В последние десятилетия работы ведутся по открытию месторождений с менее крупными объемами. И с помощью 3D-сейсморазведки и цифровых инструментов удается находить даже небольшие месторождения площадью один-три квадратных километра, говорил Масалкин.

То есть ИИ стал эффективным инструментом для открытия именно небольших месторождений. Это важно, так как их разработка дает прирост ресурсной базе в зрелых регионах и продлевает жизнь существующим центрам добычи.

Зрелые добычные регионы обеспечивают доступ к небольшим, но легко разрабатываемым запасам. Их вовлечение в добычу обходится в 10–20 раз дешевле, чем на новых территориях без инфраструктуры.

«Развитие в традиционных регионах деятельности - одно из важных направлений восполнения ресурсной базы «Газпром нефти». Это значительно дешевле геологоразведки на новых территориях вроде Гыдана или Таймыра, где затраты на логистику могут составлять до 70% бюджета проекта, а геологической успех не превышает 30%», - отмечал Масалкин.

Однако, конечно, важное направление работы - это месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, которые залегают довольно глубоко, и для добычу нужны современные технологии. Только в Западной Сибири потенциал таких месторождений оценивается в 15 млрд тонн (это ачимовская и тюменская свиты).

Геологоразведка важна не только для того, чтобы ответить на вопрос, где скрыта нефть, и для того, чтобы попытаться предложить эффективные решения для ее добычи. В целом «Газпром нефть» создала и внедрила целый ряд цифровых инструментов для сопровождения геологоразведки. Например, цифровое решение для командной работы геологов, которое позволяет сэкономить от нескольких месяцев до года для интерпретации результатов полевых работ и создания высокоточных моделей недр. Компания активно переходит к созданию цифровых двойников всех бизнес-процессов. В том числе вместе с российскими партнерами разработали цифровой двойники сейсморазведки, которые помогают на основе больших данных планировать проекты геологоразведочных работ, оценивать риски и использовать минимально необходимые ресурсы.