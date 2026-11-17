17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В ИКИ РАН предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
Во вторник вечером Земля может войти в возмущенный поток солнечного ветра, что приведет к магнитным бурям, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Во второй половине суток скорость солнечного ветра может увеличиться. Ожидаемое воздействие оценивается как слабое, однако математические модели показывают 90-процентную вероятность бурь и возмущений, сообщила лаборатория в своем Telegram-канале.
Кроме того, на Солнце вопреки прогнозам снова начало расти число слабых вспышек. За понедельник их было семь, а за первую треть вторника – уже пять. Пока их мощность недостаточна для влияния на Землю, а вероятность заметного усиления рассматривается как слабая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник яркая вспышка в небе над архипелагом Северная Земля оказалась результатом вхождения в атмосферу китайского аппарата Jilin-1 Gaofen 03D09.
В пятницу январь назвали месяцем с наибольшим количеством магнитных бурь в 2026 году.
В четверг в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М.