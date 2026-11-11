  • Новость часаРоссия, США и Китай согласовали обсуждение ИИ в ядерном оружии на АТЭС
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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    27 комментариев
    11 ноября 2026, 10:54 • Новости дня

    Жители Малайзии приняли след от китайской ракеты за корабль пришельцев

    SCMP: Малайзийцы приняли след от китайской ракеты «Чанчжэн-12» за НЛО

    Tекст: Вера Басилая

    Светящийся след в небе над малайзийским штатом Сабах, который местные жители приняли за инопланетный корабль, оказался результатом запуска китайской ракеты «Чанчжэн-12».

    В небе над малайзийским штатом Сабах на острове Борнео появилось загадочное свечение в форме медузы, которое вызвало панику среди местных жителей из-за слухов о появлении НЛО, пишет SCMP.

    Космическое агентство Малайзии успокоило граждан, пояснив, что светящийся след оставила китайская ракета-носитель «Чанчжэн-12». Отмечается, что запуск был осуществлен в понедельник утром из южной провинции Хайнань.

    В министерстве науки, технологий и инноваций Малайзии подтвердили получение отчета об обнаружении ракеты. Ранее появление объекта также вызвало у местных жителей опасения по поводу возможного падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской системы SatNet.

    В марте Китай вывел на орбиту группу аппаратов CentiSpace-02 при помощи запущенной в Желтом море ракеты.

    В 2025 году жители индонезийского города Чиребон увидели в небе вызывавший тревогу огненный шар неизвестного происхождения.

    10 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей

    NASA предложило 500 тыс. долларов за разработку электрических ракетных двигателей

    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    @ Muhammed Ali Yigit/Anadolu Agency/REUTERS

    NASA объявило конкурс AMPERE Challenge с общим призовым фондом 500 тыс. долларов для американских компаний, разрабатывающих электрические двигатели для космических аппаратов. Участникам предстоит создать и продемонстрировать прототипы двигателей на эффекте Холла.

    Конкурс направлен на развитие двигательных установок средней мощности, востребованных для эксплуатации спутников, оборонных задач и исследования космоса, сообщает НАСА.

    Соревнование пройдет в три этапа. Победителями смогут стать до двух команд, каждая из которых получит до 250 тыс. долларов. Помимо денежных призов предусмотрен доступ к испытательным ресурсам и технологиям NASA, которые помогут оценить характеристики установок и усовершенствовать их. Участвовать могут коммерческие компании, зарегистрированные в США и ведущие основную деятельность на территории страны.

    Двигатели на эффекте Холла используют электрические и магнитные поля для управления заряженными частицами и их ускорения. Частицы выбрасываются с высокой скоростью, создавая тягу, которая приводит космический аппарат в движение. Указанный в условиях конкурса диапазон от 3 до 7 кВт относится к потребляемой электрической мощности.

    Такие установки создают значительно меньшую тягу, чем химические ракетные двигатели, однако гораздо экономнее расходуют рабочее тело. Они способны длительное время обеспечивать небольшое ускорение, постепенно меняя скорость или траекторию аппарата.

    Электрические двигатели этого типа уже применяются в космосе для коррекции орбит спутников и поддержания их положения. Повышение характеристик установок может расширить круг задач, для которых они подходят, включая продолжительные роботизированные исследовательские миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава НАСА Джаред Айзекман объявил о конкурсе для студентов США по проектированию лунной базы с призовым фондом 1 млн долларов. В субботу американская компания SpaceX сообщила о подготовке первого захвата ступени корабля Starship на стартовой площадке. В июле страны Евросоюза столкнулись с отставанием в космической гонке из-за дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных бюджетов.

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    10 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

    Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году с космодрома Восточный при поддержке государства впервые отправят на орбиту два частных космических аппарата, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

    В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и начнет работу по ее созданию, заявил глава компании Алексей Лихачев.

    «У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил Лихачев по итогам стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах России создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    В мае власти Казахстана подтвердили начало строительства АЭС «Балхаш» под руководством российской госкорпорации в 2027 году.

    В апреле Алексей Лихачев сообщил об изучении Росатомом возможности разработки энергетической установки для спутника Земли.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    11 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Reuters: Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Северо-западный политехнический университет, один из «Семи сыновей оборонной промышленности» Китая, в октябре закупил два чипа Nvidia H200 за 123 тыс. долларов у местного поставщика, несмотря на экспортные ограничения США, сообщает Reuters.

    Северо-западный политехнический университет, входящий в группу китайских оборонных вузов «Семь сыновей оборонной промышленности», в октябре купил два чипа Nvidia H200 для своей школы менеджмента за 123 тыс. долларов, следует из закупочных документов, которые изучило агентство Reuters. Чипы были приобретены не напрямую у Nvidia, а у китайского поставщика Shaanxi Bosuan Network Technology, хотя университет с 2001 года находится в торговом черном списке США за предполагаемое участие в ракетных и военных разработках, а с 2019 года подпадает под ужесточенный режим отказа в экспортных лицензиях.

    Помимо прямой покупки, университет в этом году заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей на базе чипов H200 и других процессоров Nvidia. Школа кибербезопасности вуза в январе подписала два семимесячных контракта на доступ к серверам с восемью чипами H200 каждый стоимостью 66,3 тыс. и 66,2 тыс. долларов для дообучения ИИ-моделей, а также арендовала серверы с чипами A100 и A800, запрещенными к экспорту в Китай. В апреле другой институт при университете заключил контракт на 56,3 тыс. долларов на аренду мощностей с использованием не менее 24 чипов A100 для инженерных расчетов.

    Аналогичные закупки выявлены и у других китайских вузов: Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три чипа H100 за 115,5 тыс. долларов, Уханьский технологический университет купил сервер с чипом H100 и четыре чипа A100 на сумму 53,3 тыс. и 51,6 тыс. долларов, а Бэйханский университет в апреле закупил четыре чипа A800 за 73,4 тыс. долларов. Университет Китайской академии наук получил доступ к чипам H800 по цене 1,5 доллара за час работы чипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование информации, что Хуанг стал объектом операции китайской разведки. В конце октября ЦРУ выявило контакты Хуанга с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, подозреваемой в сборе информации для Китая.

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    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

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    10 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Мишустин назвал число спутников орбитальной группировки России

    Мишустин: Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников, около 30 из них входят в систему «Рассвет», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По словам Мишустина, в регионах создаются мощности для серийного производства спутников, они должны снизить стоимость аппаратов примерно на треть, передает РИА «Новости».

    «В целом эти инициативы позволяют ускорить темпы наращивания собственной орбитальной группировки. Ее размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, около 30 из них входят в глобальную систему «Рассвет», которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть интернет», – заявил премьер-министр на стратегической сессии «Развитие космической деятельности». Он добавил, что система «Рассвет» увеличится за два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета назвали вопросом технологической независимости России.

    В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах по увеличению российской орбитальной группировки в следующем году.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет».

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    10 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Баканов назвал три главные цели российской ракетно-космической отрасли

    Глава Роскосмоса назвал создание лунной электростанции главной целью отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции, лунной электростанции и новых ракет главными целями развития ракетно-космической отрасли страны.

    По его словам, создание флагманских продуктов, принесение пользы для смежных отраслей и развитие космической экономики стали основными целями ракетно-космической отрасли России, передает РИА «Новости». «Все восемь федеральных проектов направлены на достижение трех главных целей развития отрасли. Первая – в рамках реализации нацпроекта «Космос» создаем флагманские продукты: ракету «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, лунную электростанцию мощностью от пяти до десяти киловатт и Российскую орбитальную станцию», – заявил Баканов.

    Запуск первого из шести модулей Российской орбитальной станции намечен на 2028 год. Второй целью Баканов обозначил пользу для смежных сфер, включая предотвращение ущерба в погодозависимых отраслях и применение спутниковых снимков для нужд картографии.

    Третьей задачей стало развитие экономики отрасли. Предприятия должны нарастить собственные инвестиции и уменьшить кредитную нагрузку. Кроме того, ожидается кратный рост рынка наблюдения за Землей с учетом государственного и коммерческого спроса. Значимой целью также признана цифровая трансформация, в рамках которой внедряются технологии искусственного интеллекта.

    Глава госкорпорации отметил эффективность компьютерного моделирования при расчете теплового режима двигателя для аппарата «Луна-ресурс». Роскосмос совместно с Росатомом и Курчатовским институтом также разрабатывает лунную атомную станцию в рамках проекта Международной научной лунной станции, в котором участвуют 16 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космической отрасли.

    Он объявил о готовности ракет-носителей для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну.

    В сентябре генеральный директор Роскосмоса анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля.

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    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    10 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Мишустин призвал активнее привлекать бизнес к развитию космической деятельности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественным компаниям необходимо активнее участвовать в масштабных ресурсоемких проектах, в том числе по развитию космоса, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава правительства выступил на стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Там он подчеркнул необходимость внедрения технологических новинок, передает ТАСС.

    «Все направления космической деятельности достаточно ресурсоемкие, масштабные. Поэтому очень важно активнее вовлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций и технологических новинок», – сказал Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мишустин заявил о наличии ресурсов для достижения технологического лидерства России.

    Премьер-министр выступил с инициативой создания рабочей группы по космической экономике в рамках ШОС.

    В прошлом году Мишустин акцентировал важность интеграции частного бизнеса в производственные цепочки предприятий российской космической отрасли.

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    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Бундесвер запретил китайские дроны на военных объектах

    Spiegel: Бундесвер запретил использование китайских дронов на военных объектах

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер ввел запрет на использование малых китайских беспилотников в казармах и на полигонах, а также ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы Германии запретили использовать в казармах и на полигонах небольшие беспилотники китайского производства, а также ограничили въезд автомобилей из КНР на территорию военных объектов из-за угрозы шпионажа, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Министерство обороны ФРГ потребовало немедленно прекратить полеты коммерческих дронов от крупных китайских компаний, в том числе DJI. В ведомстве опасаются передачи спецслужбам Китая секретной информации о ходе военных учений, системах вооружения и фотографий воинских частей.

    Официальный представитель министерства подтвердил отказ от беспилотников из КНР в будущем и сообщил о планах заменить уже закупленные аппараты немецкой или европейской продукцией.

    Журнал отмечает, что командиры частей на местах приобретали коммерческие дроны по упрощенной схеме в обход сложных бюрократических процедур. В результате армия получила несколько тысяч таких БПЛА без централизованного учета, однако факты реального шпионажа пока не подтверждены.

    Кроме того, бундесвер запретил заезжать на охраняемые территории на машинах марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащих, которые владеют такими автомобилями, обязали оставлять их на парковках за пределами воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили китайской компании BYD на авиабазе в Японии.

    Бундесвер спланировал закупку беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре продажи автомобилей BYD в Европе достигли 26 тыс. единиц.

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    11 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    США и Китай решили создать канал связи для предупреждения об инцидентах с ИИ

    Минфин США: Вашингтон и Пекин установили прямой канал связи по ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Пекин устанавливают прямой канал связи для оперативного уведомления об инцидентах в области технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу над налаживанием нового диалога с Китаем по суперинтеллекту, который призван защитить нас от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами. Мы рассчитываем обмениваться лучшими практиками в области оценки и тестирования передовых моделей перед их выпуском и гарантировать, что человеческое суждение будет оставаться во главе этой технологии», – цитирует Бессента ТАСС.

    Министр отметил, что США и Китай создают прямой канал связи для оперативного уведомления о серьезных инцидентах с моделями суперинтеллекта.

    Бессент добавил, что по мере развития ИИ будет возрастать необходимость искать способы сочетать конкуренцию с ответственным руководством. Он подчеркнул, что подходы и интересы двух стран не всегда будут совпадать.

    В конце сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай и США будут развивать межправительственный диалог по вопросам технологий ИИ на равноправной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов с ИИ.

    Бессент заявил о создании механизма по обсуждению вопросов развития технологий искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

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    11 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Посол США назвал сложными отношения с Китаем после скандала вокруг главы Nvidia

    Посол США Пердью признал осложнение отношений с КНР из-за скандала с Nvidia

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что скандал с генеральным директором американской компании Nvidia Дженсеном Хуангом, которого подозревают в связях с предполагаемой китайской шпионкой, стал серьезным испытанием для двусторонних отношений, сообщает Bloomberg.

    Инцидент с руководителем американского производителя чипов Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой китайской шпионкой стал испытанием для двусторонних отношений накануне встречи лидеров двух стран, передает Bloomberg.

    «Ситуация с Nvidia – это еще одно напоминание, что мы должны сохранять бдительность», – заявил посол США в КНР Дэвид Пердью.

    Дипломат подчеркнул, что экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности, поэтому текущее взаимодействие Вашингтона с Пекином идет неровно. Пердью также выразил недовольство задержками поставок китайских редкоземельных металлов, которые критически важны для производства авиадвигателей и оборудования центров обработки данных.

    Китайские власти отрицают причастность женщины к разведке, однако скандал может усложнить переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне. На фоне инцидента в США уже звучат призывы ужесточить контроль за экспортом полупроводников.

    Посол раскритиковал Пекин за использование доминирующего положения в стратегических отраслях и применение указа, запрещающего бизнесу соблюдать иностранные санкции. При этом он добавил, что стороны обсуждают создание антикризисного механизма для контроля над развитием технологий искусственного интеллекта.

    Кроме того, Пердью опроверг информацию о задержке поставок американского оружия Тайваню на 14 млрд долларов. Он также сообщил, что Трамп предложил КНР заменить покупаемую у Ирана нефть американским сырьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах вошли в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.

    В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia.

    В тот же день президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора компании Nvidia на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой китайской шпионкой.

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    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

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