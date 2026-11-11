Жители Малайзии приняли след от китайской ракеты за корабль пришельцев

SCMP: Малайзийцы приняли след от китайской ракеты «Чанчжэн-12» за НЛО

Tекст: Вера Басилая

В небе над малайзийским штатом Сабах на острове Борнео появилось загадочное свечение в форме медузы, которое вызвало панику среди местных жителей из-за слухов о появлении НЛО, пишет SCMP.

Космическое агентство Малайзии успокоило граждан, пояснив, что светящийся след оставила китайская ракета-носитель «Чанчжэн-12». Отмечается, что запуск был осуществлен в понедельник утром из южной провинции Хайнань.

В министерстве науки, технологий и инноваций Малайзии подтвердили получение отчета об обнаружении ракеты. Ранее появление объекта также вызвало у местных жителей опасения по поводу возможного падения обломков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской системы SatNet.

В марте Китай вывел на орбиту группу аппаратов CentiSpace-02 при помощи запущенной в Желтом море ракеты.

В 2025 году жители индонезийского города Чиребон увидели в небе вызывавший тревогу огненный шар неизвестного происхождения.