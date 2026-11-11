Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.10 комментариев
Жители Малайзии приняли след от китайской ракеты за корабль пришельцев
SCMP: Малайзийцы приняли след от китайской ракеты «Чанчжэн-12» за НЛО
Светящийся след в небе над малайзийским штатом Сабах, который местные жители приняли за инопланетный корабль, оказался результатом запуска китайской ракеты «Чанчжэн-12».
В небе над малайзийским штатом Сабах на острове Борнео появилось загадочное свечение в форме медузы, которое вызвало панику среди местных жителей из-за слухов о появлении НЛО, пишет SCMP.
Космическое агентство Малайзии успокоило граждан, пояснив, что светящийся след оставила китайская ракета-носитель «Чанчжэн-12». Отмечается, что запуск был осуществлен в понедельник утром из южной провинции Хайнань.
В министерстве науки, технологий и инноваций Малайзии подтвердили получение отчета об обнаружении ракеты. Ранее появление объекта также вызвало у местных жителей опасения по поводу возможного падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской системы SatNet.
В марте Китай вывел на орбиту группу аппаратов CentiSpace-02 при помощи запущенной в Желтом море ракеты.
В 2025 году жители индонезийского города Чиребон увидели в небе вызывавший тревогу огненный шар неизвестного происхождения.