Дипломат Ильичев: Киев использует террористические методы при поддержке Запада

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нельзя не отметить растущую террористическую опасность, которая исходит с территории Украины. Киев при поддержке и одобрении своих западных спонсоров не гнушается любыми террористическими методами: от атак на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры до телефонного мошенничества и вербовки молодежи», – цитирует Ильичева РИА «Новости».

Дипломат выступил с этим заявлением в рамках специальной сессии «Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об использовании киевским режимом западного оружия для нападений на объекты в разных странах.

В сентябре официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила западные правительства и технологические компании в поддержке украинских телефонных мошенников.

В том же месяце Захарова уличила украинскую сторону в формировании руководимой НАТО структуры кибертерроризма.