Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.10 комментариев
МИД обвинил Киев в использовании террористических методов при поддержке Запада
Дипломат Ильичев: Киев использует террористические методы при поддержке Запада
Киевский режим при поддержке западных спонсоров применяет различные террористические методы, включая атаки на инфраструктуру и вербовку молодежи, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.
«Нельзя не отметить растущую террористическую опасность, которая исходит с территории Украины. Киев при поддержке и одобрении своих западных спонсоров не гнушается любыми террористическими методами: от атак на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры до телефонного мошенничества и вербовки молодежи», – цитирует Ильичева РИА «Новости».
Дипломат выступил с этим заявлением в рамках специальной сессии «Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об использовании киевским режимом западного оружия для нападений на объекты в разных странах.
В сентябре официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила западные правительства и технологические компании в поддержке украинских телефонных мошенников.
В том же месяце Захарова уличила украинскую сторону в формировании руководимой НАТО структуры кибертерроризма.