Криворожский горсовет попросил ArcelorMittal отказаться от консервации завода

Tекст: Антон Антонов

Холодная остановка производства должна занять два месяца, после чего предприятие планируют законсервировать, передает ТАСС.

Депутаты горсовета считают, что руководство компании не обсудило с местными властями альтернативные варианты, а остановка работы лишит дохода 17 тыс. сотрудников завода. Также отмечаются экологические риски из-за прекращения обслуживания хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца «АрселорМиттал Кривой Рог» начала процесс консервации крупнейшего на Украине металлургического завода.

В конце сентября люксембургская ArcelorMittal сообщила правительству Украины о невозможности безопасно возобновить работу предприятия в Кривом Роге.



В конце прошлого месяца Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране после остановки крупнейших комбинатов в Запорожье и Кривом Роге.