Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Криворожский горсовет попросил ArcelorMittal отказаться от консервации завода
Криворожский горсовет обратился к индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода «АрселорМиттал Кривой Рог», пишут украинские СМИ.
Холодная остановка производства должна занять два месяца, после чего предприятие планируют законсервировать, передает ТАСС.
Депутаты горсовета считают, что руководство компании не обсудило с местными властями альтернативные варианты, а остановка работы лишит дохода 17 тыс. сотрудников завода. Также отмечаются экологические риски из-за прекращения обслуживания хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца «АрселорМиттал Кривой Рог» начала процесс консервации крупнейшего на Украине металлургического завода.
В конце сентября люксембургская ArcelorMittal сообщила правительству Украины о невозможности безопасно возобновить работу предприятия в Кривом Роге.
В конце прошлого месяца Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране после остановки крупнейших комбинатов в Запорожье и Кривом Роге.