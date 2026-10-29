Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
«Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».
Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.
Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.