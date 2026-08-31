Собянин сообщил о продлении фиолетовой ветки метро

Собянин: Фиолетовую ветку метро продлят до Куркино

Tекст: Валерия Городецкая

В своем канале в мессенджере Max Собянин написал, что Таганско-Краснопресненскую линию продлят за МКАД, построив новый подземный участок длиной более пяти километров с двумя станциями.

«Куркино – район Москвы за МКАД, к которому примыкают подмосковные города Красногорск и Химки. Долгие годы местные жители просили протянуть метро – ближайшие к ним станции «Планерная» и «Ховрино» находятся в соседних районах», – отметил глава города. Он добавил, что длина нового подземного участка составит 5,1 км.

Проектные названия будущих станций – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Точное расположение остановок определят позднее. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для 350 тыс. человек, проживающих и работающих в Куркино, Химках и Путилково. Около 150 тыс. жителей получат метро в шаговой доступности.

Градоначальник также подчеркнул, что дорога в центр Москвы станет почти в два раза быстрее. Например, поездка до Белорусского вокзала займет 30 минут вместо одного часа.

Ранее Собянин утвердил планы продления синей ветки метро за МКАД до района Восточный.

До этого градоначальник объявил о строительстве новых участков Филевской и Сокольнической линий.

В конце прошлого года столичные власти наметили возведение двух новых станций на Ярославском шоссе.