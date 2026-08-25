Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
В столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека
В результате ДТП с участием двух автомобилей около деревни Пыхтино в Новой Москве погибли два человека, сообщила Госавтоинспекция.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Представители ведомства подтвердили факт трагедии. «По предварительным данным, в районе деревни Пыхтино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли два человека», – говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции Москвы в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне один водитель погиб в массовой аварии на юге Москвы.
Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.
Весной текущего года ДТП с участием грузовика на севере столицы унесло жизни еще двух человек.