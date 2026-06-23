Эксперт рассказал о главном риске при покупке подержанной «электрички»

Баканов: Невозможно самостоятельно оценить состояние батареи б/у электромобиля

Tекст: Татьяна Косолапова

Современный электромобиль, говорит Баканов, должен исправно прослужить первые пять лет. После этого необходимо проверить износ батареи – именно этот элемент является самым дорогостоящим в машине такого типа. Ее стоимость может составлять от 30% до 50% всей цены транспортного средства. Средний срок службы батареи у большинства производителей составляет около восьми лет, или 150–200 тыс. километров пробега.

«Массовая электромобилизация в России началась лишь в 2022–2023 годах, поэтому сейчас говорить о массовом выходе батарей из строя еще рано. Для авторитетных выводов нужно подождать еще от трех до пяти лет», – поясняет эксперт.

По его словам, оценить состояние ячеек и разброс напряжения без специального контрольно-измерительного оборудования автолюбителю невозможно. «Не имея опыта, обыватель ровным счетом ничего не сможет определить. Из внешних признаков насторожить может разве что резкая потеря хода или подергивания при езде. Поэтому, если берете подержанный электромобиль, то лучше доверьтесь профессионалам, которые занимаются подбором авто», – резюмировал Баканов.

Ранее сообщалось, что в Европе также вырос спрос на электромобили: в мае число их регистраций подскочило на 34%. Специалисты объясняют такие изменения рынка повышением цен на топливо.