Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Хуситы атаковали саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе
Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило об ударе по саудовскому судну с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщают йеменские СМИ.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SABA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате недавней атаки йеменских мятежников на коммерческое судно погибли три члена экипажа.
Несколькими днями ранее повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa.
В конце июля движение «Ансар Аллах» взяло ответственность за нападение на саудовский танкер NCC Ghazal.