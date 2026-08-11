Наварро: У запустивших аферу о «российском вмешательстве» в выборы США чиновников есть имена

В статье для издания The New York Post Наварро пишет, что публикация материалов о «российском вмешательстве» открывает возможность восстановить цепочку принятия решений по этому делу против Трампа и позволяет установить всех участников этого процесса.

Согласно новым документам, 16 мая 2017 года ФБР начало расследование, в рамках которого проверялось, «является ли или являлся ли» Трамп человеком, направляемым, контролируемым Россией или координирующим с ней свою деятельность. Кроме того, бюро изучало возможное воспрепятствование президентом расследованию ФБР.

Документ об открытии расследования был согласован генеральным советником ФБР Джеймсом Бейкером и помощником директора контрразведывательного подразделения Э.В. Биллом Пристапом. Как следует из материалов, расследование началось по указанию Пристапа после консультаций с офисом генерального советника. Исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб лично уведомил о нем заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна.

Уже на следующий день, 17 мая, Розенстайн назначил Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Наварро обращает внимание на то, что до этого расследование, получившее название «Перекрестный ураган» (Crossfire Hurricane), было сосредоточено на четырех представителях предвыборного штаба Трампа – Джордже Пападопулосе, Картере Пейдже, Поле Манафорте и Майкле Флинне. Однако спустя десять месяцев после начала операции ФБР перешло к расследованию уже самого действующего президента.

По мнению обозревателя, теперь необходимо установить, какие именно сведения стали основанием для такого серьезного расширения расследования. Он также указывает, что имя непосредственного автора документа об открытии расследования по-прежнему засекречено. Наварро считает, что это имя должно быть обнародовано.

Кроме того, автор призывает раскрыть имена всех сотрудников, которые формировали, проверяли или предоставляли так называемую «надежную информацию», использованную для начала расследования против действующего президента. Он также предлагает обнародовать переписку между Пристапом, Бейкером, Маккейбом и следственной группой, а также установить, что именно Маккейб сообщил Розенстайну и что было известно заместителю генпрокурора до назначения Мюллера.

Отдельный вопрос, по мнению Наварро, заключается в действиях самого Мюллера: необходимо выяснить, предпринимал ли он самостоятельную проверку утверждений о возможных связях Трампа с Россией до начала работы специального расследования.

Дополнительные вопросы возникают в связи с выводами генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица. Он выявил 17 существенных неточностей и упущений в четырех заявлениях ФБР, на основании которых бюро добивалось разрешений на наблюдение за бывшим советником Трампа Картером Пейджем. Эти недостатки, по оценке инспектора, могли создать более убедительное впечатление о наличии оснований для слежки.

При этом итоговое расследование Мюллера не установило, что представители предвыборного штаба Трампа вступали в сговор или координировали действия с российским правительством. Оно также не подтвердило предположение о том, что сам Трамп действовал под руководством или контролем России.

Наварро призвал Конгресс США продолжить изучение обстоятельств дела и вызвать на публичные слушания ключевых участников расследования. В частности, он предлагает получить показания под присягой от Пристапа, Бейкера, Маккейба, Розенстайна и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также сотрудников, непосредственно работавших в рамках операции Crossfire Hurricane.

«У чиновников, которые запустили эту аферу с Россией и продолжили ее, есть имена», – пишет Наварро. По его мнению, теперь необходимо вызвать этих людей для дачи показаний под присягой и установить, какую роль каждый из них сыграл в запуске и дальнейшем ведении расследования.

Расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года началось после победы Дональда Трампа. В мае 2017 года специальным прокурором для проверки предполагаемых связей его предвыборного штаба с Москвой был назначен Роберт Мюллер. Его расследование продолжалось почти два года и завершилось публикацией доклада в 2019 году. Мюллер не установил, что штаб Трампа вступал в сговор или координировал действия с российским правительством. При этом расследование стало основанием для ряда уголовных дел.