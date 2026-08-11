Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива
Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке кабмин продлил действие обязательных биржевых продаж топлива и допустил реализацию горючего стандартов К2, К3 и К4, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак.
Руководство страны утвердило новые шаги для обеспечения рынка нефтепродуктами, говорится в канале правительства в Max.
Действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах продлено до 31 декабря 2026 года.
Решение призвано гарантировать снабжение горючим стратегически важных потребителей.
Власти временно разрешили производить, ввозить и продавать автомобильный бензин экологических классов К2, К3 и К4. Данная мера будет действовать до первого июля 2027 года. Она направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами горючего.
Новак провел специальное совещание по ситуации с нефтепродуктами. «Информация о классе топлива должна быть отражена в доступной для потребителей форме», – особо подчеркнул он.
По окончании совещания Александр Новак дал поручения профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля правительство сократило минимальный объем биржевых продаж бензина с 15% до 10%.
В конце июля вице-премьер Александр Новак объявил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года.
В начале августа власти согласовали механизм обеспечения горючим частных заправок.