Полиция задержала мужчину за стрельбу на рынке в Харькове

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего в конце июля стрельбу на территории рынка в Харькове, передает РИА «Новости». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Правонарушитель задержан… Следователи… Немышлянской окружной прокуратуры… Харькова сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы», – говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них произвел около десяти выстрелов из пистолета в оппонента.

Пострадавший 44-летний мужчина был госпитализирован с различными травмами. На данный момент его состояние стабильно, он уже выписан из больницы.

Стрелявшим оказался 35-летний местный житель. Оружие изъято и направлено на экспертизу для дальнейшего расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вооруженный тесаком житель Харькова оказал сопротивление сотрудникам военкомата.

В мае пьяный украинский военнослужащий ранил из пистолета двух человек в магазине Запорожья.

В том же месяце прохожие в Киеве задержали открывшего огонь из-за дорожного конфликта мужчину.