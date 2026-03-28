  Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»
    Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    28 марта 2026, 19:07 • Новости дня

    На Украине появились баннеры с призывом женщин идти в ВСУ

    Баннеры с призывом женщин в ВСУ появились на улицах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    На улицах городов на Украине появились баннеры с призывом женщинам вступать в ВСУ на фоне острой нехватки личного состава среди военных.

    Баннеры с лозунгом, обращенным к женщинам с призывом служить в Вооруженных силах Украины, были размещены в украинских городах, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале агентства уточняется: «На улицах украинских городов появилась наружная реклама со слоганом: «Защита Украины – это женское дело»». Где именно установили такие щиты, не сообщается.

    На опубликованном видео показан баннер с этим призывом, а голос за кадром предполагает, что власти таким образом готовят общество к возможной мобилизации женщин.

    Ранее в российских силовых структурах в сентябре 2025 года указывали, что на Украине идет активная подготовка к женской мобилизации, а в бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

    При этом киевский режим уже сталкивается с нехваткой личного состава в войсках, а действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают возмущение. В сети распространяются ролики, где мужчин призывного возраста силой заталкивают в микроавтобусы, нередко применяя побои. Отмечается, что многие украинцы пытаются любой ценой избежать призыва: бегут с Украины нелегально, поджигают военкоматы и стараются не выходить на улицу.

    Ранее на Украине начался «прогрев населения» к мобилизации женщин из-за сокращения личного состава ВСУ.

    Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации женщин, прошедших базовую военную подготовку.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    В Москве представили доклад о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    Депутат Рады Пипа оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Беженцы с Украины начали массово покидать Финляндию из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    28 марта 2026, 06:50 • Новости дня
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    @ Официальный аккаунт министерства здравоохранения Ярославской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

    «В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», – сообщил Евраев в Max.

    Погиб ребенок, находившийся в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.

    «Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», – заявил Евраев.

    Он указал, что подразделения Министерства обороны и силовых структур продолжают обеспечивать безопасность на местах. Власти предупреждают о возможном нахождении на территории региона фрагментов сбитых беспилотников и призывают граждан не прикасаться к ним, не использовать рядом телефоны и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112. Угроза сохраняется, жителям рекомендовано ждать сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области. Над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников.

    28 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ
    Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск В России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 748 беспилотников, 652 ЗРК, 28 544 танка и другие бронемашины, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 134 орудия полевой артиллерии и миномета, 58 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине.

    В четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    28 марта 2026, 15:11 • Новости дня
    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года

    Подоляк признал невозможность выхода ВСУ на границы Украины 1991 года

    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года
    @ president.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ не смогут вернуть контроль над территориями в границах Украины 1991 года.

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года, передает РИА «Новости».

    «Цена... слишком высока», – заявил он в интервью украинским СМИ.

    Подоляк подчеркнул, что попытки вернуть контроль над всеми территориями требуют чрезмерных потерь и ресурсов.

    Ранее опрос показал, что украинское общество поддерживает вывод ВСУ из Донбасса.

    До этого Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

    28 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    Сборную Украины по футболу обокрали перед матчем квалификации на ЧМ

    Sun: Сборную Украины по футболу обокрали перед матчем со Швецией в Испании

    Tекст: Антон Антонов

    Сборную Украины по футболу обокрали перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции в Испании, пишет Sun.

    Преступники проникли в номера футболистов в отеле в испанском Бенидорме, где команда готовилась к важной игре. У спортсменов были похищены дорогие часы, предметы роскоши на суммы в тысячи евро и наличные деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    Полуфинальная встреча прошла в Валенсии, где украинская команда проиграла шведам со счетом 1:3 и завершила борьбу за путевку на чемпионат мира.

    После инцидента футболисты были вынуждены обращаться в полицию и фиксировать пропажу имущества.

    Сборная Украины последний раз участвовала на чемпионате мира в 2006 году, когда дошла до четвертьфинала и уступила сборной Италии со счетом 0:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турнир 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Все участники финальной стадии европейских стыков за выход на чемпионат мира определены. Решающие матчи пройдут 31 марта. Путевки на мировое первенство в стыках разыграют сборные Боснии и Герцеговины и Италии, Швеции и Польши, Косова и Турции, Чехии и Дании.

    28 марта 2026, 14:03 • Новости дня
    Киев пожаловался в Springer Nature на «неправильную карту» Украины

    Киев пожаловался в издательство Springer Nature на «неправильную карту» Украины

    Киев пожаловался в Springer Nature на «неправильную карту» Украины
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские власти обратились в швейцарское научное издательство Springer Nature с требованием изменить отображение Крыма, Донецка и Луганска на сайте издательства, посчитав деление некорректным.

    Министерство образования и науки Украины направило в швейцарское издательство Springer Nature официальную жалобу из-за территориального деления Украины на сайте компании и публикаций российских ученых, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости

    Ведомство выразило претензии к продолжению размещения российских научных журналов через аффилированную компанию Pleiades Publishing.

    В жалобе отмечено, что при выборе страны происхождения автора публикации Украина на сайте Springer Nature разделена на четыре позиции: «Украина (Крым)», «Украина (Донецк)», «Украина (Луганск)» и «Украина (другие регионы)». В министерстве такое деление назвали «юридически некорректными» и заявили, что оно противоречит нормам мирового права. Руководство издательства просят «включить» в состав Украины вышедшие из нее регионы и отказаться от существующей схемы.

    Кроме того, украинское ведомство потребовало немедленно прекратить распространение научных работ российских учреждений, находящихся под международными санкциями. В документе упоминаются Институт космических исследований Российской академии наук и Физический институт имени Лебедева.

    Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России, тогда как Киев до сих пор считает полуостров временно оккупированной территорией, а страны Запада поддерживают позицию украинских властей.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам подсчета 100% бюллетеней за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской и 93,11% в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам голосований и подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за показ карты страны без Крыма.

    На Украине решили перепечатать школьный учебник с картой страны без Крыма.

    В 2023 году Европарламент в соцсетях опубликовал карту с Крымом в составе России и затем удалил эту публикацию.

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    @ Andrew Thomas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    28 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов России
    Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов России
    @ President of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях в Одессе в результате ночных массированных ударов российской армии с применением более 60 дронов.

    О повреждениях в Одессе после российских ударов сообщил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

    По словам главы киевского режима, в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Одессе, при котором, по его словам, было использовано более 60 беспилотников.

    Он также отметил, что удары российской армии были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях. Других подробностей о характере повреждений и последствиях Зеленский не привел.

    Минобороны России сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ.

    28 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Крымом и Московским регионом, сообщило Минобороны России в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской области силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения.

    В Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области сбиты БПЛА и ракета. Обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области.

    27 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Филиппо раскритиковал посла Украины за слова о Лаврове

    Филиппо раскритиковал посла Украины после слов о Лаврове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выразил возмущение словами украинского посла о Сергее Лаврове, напомнив о праве Франции на свободу мнений.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний о главе МИД России Сергее Лаврове, передает ТАСС. Филиппо напомнил, что киевские политики регулярно дают интервью французским СМИ, несмотря на обвинения в коррупции, саботаже на «Северном потоке» и даже угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

    Политик заявил: «У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на „Северном потоке“ и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого».

    Филиппо подчеркнул, что Киев обязан уважать свободу мысли, принятую во Франции, и не может требовать цензуры или ограничений для российских представителей. Он также отметил, что украинские власти не вправе диктовать свои условия на территории другой страны.

    Ранее Сергей Лавров дал интервью французской телекомпании France TV, где затронул вопросы Ближнего Востока, переговоров по урегулированию ситуации на Украине и отношения между Москвой и Парижем.

    Ранее Филиппо назвал позором объятия президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, напомнив о его угрозах Виктору Орбану и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Также лидер партии «Патриоты» выступил с призывом к правительству Франции прекратить финансовую поддержку Украины. Он заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Макрона.

    28 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Брусовку в ДНР
    Российские войска освободили Брусовку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Боровой и Шийковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Малой Корчаковки и Кондратовки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Белым Колодезем, Покаляным и Верхней Писаревкой, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ижевки, Куртовки, Алексеево-Дружковки, Константиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Ильиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 130 военнослужащих, танк, американский бронетранспортера М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Новопавловки, Гришино, Белицкого, Приюта, Торского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили  Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов России
    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Студент выжил после падения из окна 11-го этажа МГТУ
    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    США заставят ВСУ перейти в «сберегающий режим»

    Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд резонансных заявлений о возможном перераспределении военной помощи, предназначенной Украине. В случае форс-мажора на Ближнем Востоке США оставляют за собой право распоряжаться этими ресурсами. Как говорят эксперты, сокращение поставок сильно ослабит киевский режим, потому что ВСУ уже сейчас пропускают большое количество «прилетов», а в перспективе может произойти и полное обнуление системы противовоздушной обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

