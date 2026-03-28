Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Боровой и Шийковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Малой Корчаковки и Кондратовки Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Белым Колодезем, Покаляным и Верхней Писаревкой, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять складов матсредств.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ижевки, Куртовки, Алексеево-Дружковки, Константиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Ильиновки ДНР.
При этом противник потерял до 130 военнослужащих, танк, американский бронетранспортера М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Новопавловки, Гришино, Белицкого, Приюта, Торского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.