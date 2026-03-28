  • Новость часаВ Чечне вслед за Дагестаном ввели режим повышенной готовности из-за дождей
    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    28 марта 2026, 21:15 • Новости дня

    Российская ПВО сбила 26 украинских дронов над пятью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    В течение девяти часов дежурные расчеты ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами.

    В период с 11.00 до 20.00 по московскому времени были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.

    Средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, а также в воздушном пространстве Московского региона и Республики Крым.

    ПВО за минувшую ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России.

    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    28 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области существенно изменился, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя: «Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», – сообщил Сальдо.

    По словам Сальдо, зона тотального поражения дронами сейчас распространяется минимум на 15 километров по обе стороны Днепра. Он подчеркнул, что любое движение техники, лодок или личного состава сразу оказывается под угрозой поражения, что делает проведение крупных форсирований крайне сложной задачей для обеих сторон.

    Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает результаты голосования и продолжает обстрелы территории региона. Как ранее отмечал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, на конец августа 2023 года российские войска контролируют 76% территории Херсонской области.

    Часть региона, включая город Херсон, по-прежнему удерживается украинскими войсками и находится на правобережье Днепра. С ноября 2022 года административным центром Херсонской области временно является город Геническ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам тяжелыми беспилотниками через Днепр.

    Российские военнослужащие в Херсонской области уничтожили и оттеснили от берега Днепра крупную технику ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов переправиться через Днепр и проникнуть на левый берег региона.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    28 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Натальи Пипы о советских солдатах, передают «Известия».

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    28 марта 2026, 15:11 • Новости дня
    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года

    @ president.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ не смогут вернуть контроль над территориями в границах Украины 1991 года.

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года, передает РИА «Новости».

    «Цена... слишком высока», – заявил он в интервью украинским СМИ.

    Подоляк подчеркнул, что попытки вернуть контроль над всеми территориями требуют чрезмерных потерь и ресурсов.

    Ранее опрос показал, что украинское общество поддерживает вывод ВСУ из Донбасса.

    До этого Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

    28 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине

    @ Sven Simon/Malte Ossowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о производстве беспилотников на Украине, отметив их кустарный характер и отсутствие инноваций.

    Армин Паппергер, глава концерна Rheinmetall, в интервью журналистам американского журнала Atlantic, подготовившим материал о развитии тяжелой военной техники в эпоху массового применения дронов, высмеял способ производства беспилотников на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации», – заявил Паппергер.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о деятельности украинских производителей БПЛА Fire Point и Skyfall.

    Паппергер также сравнил украинские дроны с деталями конструктора Lego и выразил скепсис в отношении перспектив подобных БПЛА изменить рынок вооружений и бронетехники. Глава Rheinmetall подчеркнул, что у украинцев нет какого-то технологического прорыва, а их разработки не сопоставимы с технологиями таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics или сам Rheinmetall.

    Atlantic отмечает, что немецкий концерн не перенимает опыт использования дронов в качестве основного оружия, а также не занимается активной разработкой антидроновых сетей и других методов механической защиты техники от БПЛА. На заводе Rheinmetall на вопросы о таких разработках отвечают отрицательно.

    Концерн Rheinmetall занимает одну из лидирующих позиций среди производителей военной техники в Европе. Доходы компании выросли благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, произведенные на предприятиях концерна.

    Ранее сообщалось, что  оборонный концерн Rheinmetall собирается организовать масштабную сборку боевых морских беспилотников на верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

    Также Rheinmetall планирует отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    28 марта 2026, 06:50 • Новости дня
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    @ Официальный аккаунт министерства здравоохранения Ярославской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

    «В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», – сообщил Евраев в Max.

    Погиб ребенок, находившийся в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.

    «Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», – заявил Евраев.

    Он указал, что подразделения Министерства обороны и силовых структур продолжают обеспечивать безопасность на местах. Власти предупреждают о возможном нахождении на территории региона фрагментов сбитых беспилотников и призывают граждан не прикасаться к ним, не использовать рядом телефоны и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112. Угроза сохраняется, жителям рекомендовано ждать сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области. Над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников.

    28 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск В России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 748 беспилотников, 652 ЗРК, 28 544 танка и другие бронемашины, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 134 орудия полевой артиллерии и миномета, 58 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине.

    В четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    28 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    Сборную Украины по футболу обокрали перед матчем квалификации на ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Сборную Украины по футболу обокрали перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции в Испании, пишет Sun.

    Преступники проникли в номера футболистов в отеле в испанском Бенидорме, где команда готовилась к важной игре. У спортсменов были похищены дорогие часы, предметы роскоши на суммы в тысячи евро и наличные деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    Полуфинальная встреча прошла в Валенсии, где украинская команда проиграла шведам со счетом 1:3 и завершила борьбу за путевку на чемпионат мира.

    После инцидента футболисты были вынуждены обращаться в полицию и фиксировать пропажу имущества.

    Сборная Украины последний раз участвовала на чемпионате мира в 2006 году, когда дошла до четвертьфинала и уступила сборной Италии со счетом 0:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турнир 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Все участники финальной стадии европейских стыков за выход на чемпионат мира определены. Решающие матчи пройдут 31 марта. Путевки на мировое первенство в стыках разыграют сборные Боснии и Герцеговины и Италии, Швеции и Польши, Косова и Турции, Чехии и Дании.

    28 марта 2026, 14:03 • Новости дня
    Киев пожаловался в Springer Nature на «неправильную карту» Украины

    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские власти обратились в швейцарское научное издательство Springer Nature с требованием изменить отображение Крыма, Донецка и Луганска на сайте издательства, посчитав деление некорректным.

    Министерство образования и науки Украины направило в швейцарское издательство Springer Nature официальную жалобу из-за территориального деления Украины на сайте компании и публикаций российских ученых, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости

    Ведомство выразило претензии к продолжению размещения российских научных журналов через аффилированную компанию Pleiades Publishing.

    В жалобе отмечено, что при выборе страны происхождения автора публикации Украина на сайте Springer Nature разделена на четыре позиции: «Украина (Крым)», «Украина (Донецк)», «Украина (Луганск)» и «Украина (другие регионы)». В министерстве такое деление назвали «юридически некорректными» и заявили, что оно противоречит нормам мирового права. Руководство издательства просят «включить» в состав Украины вышедшие из нее регионы и отказаться от существующей схемы.

    Кроме того, украинское ведомство потребовало немедленно прекратить распространение научных работ российских учреждений, находящихся под международными санкциями. В документе упоминаются Институт космических исследований Российской академии наук и Физический институт имени Лебедева.

    Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России, тогда как Киев до сих пор считает полуостров временно оккупированной территорией, а страны Запада поддерживают позицию украинских властей.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам подсчета 100% бюллетеней за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской и 93,11% в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам голосований и подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за показ карты страны без Крыма.

    На Украине решили перепечатать школьный учебник с картой страны без Крыма.

    В 2023 году Европарламент в соцсетях опубликовал карту с Крымом в составе России и затем удалил эту публикацию.

    28 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов России
    @ President of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях в Одессе в результате ночных массированных ударов российской армии с применением более 60 дронов.

    О повреждениях в Одессе после российских ударов сообщил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

    По словам главы киевского режима, в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Одессе, при котором, по его словам, было использовано более 60 беспилотников.

    Он также отметил, что удары российской армии были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях. Других подробностей о характере повреждений и последствиях Зеленский не привел.

    Минобороны России сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ.

    28 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Крымом и Московским регионом, сообщило Минобороны России в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской области силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения.

    В Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области сбиты БПЛА и ракета. Обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области.

    28 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Брусовку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Боровой и Шийковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Малой Корчаковки и Кондратовки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Белым Колодезем, Покаляным и Верхней Писаревкой, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ижевки, Куртовки, Алексеево-Дружковки, Константиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Ильиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 130 военнослужащих, танк, американский бронетранспортера М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Новопавловки, Гришино, Белицкого, Приюта, Торского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили  Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока

    Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд резонансных заявлений о возможном перераспределении военной помощи, предназначенной Украине. В случае форс-мажора на Ближнем Востоке США оставляют за собой право распоряжаться этими ресурсами. Как говорят эксперты, сокращение поставок сильно ослабит киевский режим, потому что ВСУ уже сейчас пропускают большое количество «прилетов», а в перспективе может произойти и полное обнуление системы противовоздушной обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации