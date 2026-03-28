Дмитриев сравнил осознание энергокризиса ЕС с отложенным будильником

Tекст: Вера Басилая

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с действием отложенного будильника. По его словам, спустя месяц осознание проблемы постепенно начинает доходить до европейцев, передает РИА «Новости».

Дмитриев отметил: «Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку »отложить« на оглушительно громком будильнике – он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться».

Он также предположил, что европейским бюрократам стоит ознакомиться с его публикациями для лучшего понимания масштабов энергетического шока.

Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

Также Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.

Ранее Дмитриев призвал бюрократов Евросоюза либо приспособиться к энергетическому кризису, вызванному отказом от российских энергоносителей, либо сдаться под его давлением.