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Украинцы пожаловались на рабство на финских фермах
Украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов, сообщила телекомпания Yle.
Yle сообщила, что украинские рабочие, занятые на финских клубничных фермах, пожаловались на тяжелые условия труда, заниженные зарплаты и отсутствие выходных, передает канал 360.
По данным журналистов, трудовые права мигрантов с Украины регулярно нарушались: людям приходилось работать сверхурочно и без дополнительных выплат.
Одна из работниц Борислава Коневич рассказала, что управляющий с Украины и хозяин фермы оскорбляли работников, а смены длились по 13-15 часов в сутки. По ее словам, в расчетных листках не указывали фактическое количество отработанных часов, и зарплату платили как по часовой, так и по сдельной системе, не компенсируя переработки.
Украинцы признавались, что из-за тяжелых условий были вынуждены принимать обезболивающее утром и вечером.
Сообщается, что владелец фермы отверг все обвинения и не позволил журналистам пообщаться с рабочими.
Ранее власти Финляндии обнаружили случаи рабского труда на клубничных плантациях. Финские фермеры использовали мигрантов для работы в тяжелых условиях без оплаты и нормальных условий проживания. Правозащитники заявили о системной эксплуатации иностранных работников в сельском хозяйстве страны.