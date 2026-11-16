Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM
Авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM
Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, доведя количество авианосных ударных групп в регионе до трех, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.
«Авианосец USS Roosevelt прибыл в зону ответственности центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в воскресенье, сообщил мне американский чиновник», – написал Равид в соцсети X.
По данным журналиста, в результате прибытия корабля количество американских авианосных ударных групп, находящихся в зоне ответственности Центрального командования, увеличилось до трех. Вооруженные силы США продолжают наращивать присутствие в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье авианосец Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока после возобновления иранских ударов по территории Бахрейна.
В октябре авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.
Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана.