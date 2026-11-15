МВД Бахрейна предупредило об угрозе после заявления КСИР об ударах дронами

МВД Бахрейна дважды предупредило об угрозе после заявления КСИР об ударах

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Предупреждение о наличии угрозы. Министерство внутренних дел призывает подданных и резидентов сохранять спокойствие, направиться в ближайшее безопасное место и следить за новостями по официальным каналам в целях обеспечения общественной безопасности», – говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х, передает ТАСС.

Отмечается, что первое предупреждение было выпущено рано утром, а спустя несколько часов появилось аналогичное сообщение. При этом характер угрозы не уточнялся.

Ранее КСИР сообщил об атаке радиолокационной станции США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне шестью беспилотниками. В заявлении подчеркивалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

КСИР Ирана сообщил о нанесении удара по американской радиолокационной станции в Бахрейне.