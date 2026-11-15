В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
МВД Бахрейна предупредило об угрозе после заявления КСИР об ударах дронами
МВД Бахрейна дважды предупредило об угрозе после заявления КСИР об ударах
Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об ударе по территории королевства.
«Предупреждение о наличии угрозы. Министерство внутренних дел призывает подданных и резидентов сохранять спокойствие, направиться в ближайшее безопасное место и следить за новостями по официальным каналам в целях обеспечения общественной безопасности», – говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х, передает ТАСС.
Отмечается, что первое предупреждение было выпущено рано утром, а спустя несколько часов появилось аналогичное сообщение. При этом характер угрозы не уточнялся.
Ранее КСИР сообщил об атаке радиолокационной станции США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне шестью беспилотниками. В заявлении подчеркивалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.
В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.
КСИР Ирана сообщил о нанесении удара по американской радиолокационной станции в Бахрейне.