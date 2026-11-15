В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Свыше 30 дронов ВСУ уничтожили в Астраханской области
ПВО уничтожила 31 беспилотник ВСУ над Астраханской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 беспилотник ВСУ над северной частью Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Прошедшей ночью север нашего региона подвергся атаке 31 беспилотника со стороны ВСУ. Дежурными средствами систем противовоздушной обороны беспилотные аппараты были уничтожены», – написал Бабушкин на своей странице в соцсети «Макс».
Он уточнил, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы для устранения последствий атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 14 беспилотных летательных аппаратов за ночь.
Ранее оперативный штаб Белгородской области заявил о повреждении частных домов и транспортных средств при атаке украинских дронов.
Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о перехвате более 90 беспилотников.