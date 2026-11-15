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    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    15 ноября 2026, 09:27 • Новости дня

    ИКИ РАН признал неспособность Земли защититься от астероидов

    Ученый ИКИ РАН Зеленый констатировал отсутствие у Земли защиты от астероидов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Земля не имеет средств для борьбы с крупными астероидами, несмотря на то что ученые учатся предсказывать сближение таких объектов с планетой, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    «Крупные астероиды не очень часты, так что коллеги хотят предсказывать сближения с ними, чтобы изучать их. Это правильно. Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться», – сказал Зеленый РИА «Новости».

    Астероидами считаются небесные тела размером от 30 метров, движущиеся вокруг Солнца. Сближающимися с Землей объектами признаются те, которые подлетают к светилу на дистанцию менее 1,3 радиуса орбиты Земли. Потенциально опасными называют астероиды, приближающиеся к земной орбите ближе чем на 7,5 млн километров.

    Выделяется также класс астероидов размером более одного километра, столкновение которых с Землей вызвало бы глобальную катастрофу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее крымский астроном Александр Якушечкин сообщил о грядущем вхождении в атмосферу Земли небольшого астероида.

    Также астрономы спрогнозировали сближение с Землей двух 20-метровых астероидов.

    Кроме того, специалисты Самарского университета и ИКИ РАН предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения летящего к Земле астероида Апофис.

    13 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса

    Эксперт Анпилогов: Лунная АЭС может значительно снизить стоимость освоения космоса

    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    @ nasa.gov

    Tекст: Олег Исайченко

    Лунную АЭС России стоит рассматривать в контексте более масштабного проекта: совместной с Китаем базы на Южном полюсе спутника Земли. Станция будет снабжать дешевым электричеством целую исследовательскую команду, что является колоссальным прорывом в освоении космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне.

    «Атомная электростанция разрабатывается Роскосмосом для совместной лунной базы с Китаем, которая должна быть построена в районе Южного полюса спутника Земли. Там имеются большие запасы льда, из которого можно получать кислород для космонавтов и топливо для ракет. Но сделать это без дешевого электричества невозможно. Ядерный реактор способен закрыть эту потребность для будущих исследователей», – сказал эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов.

    Впрочем, по его словам, реализовать развертывание АЭС на Луне крайне непросто. «Речь идет об уникальном инженерном решении. В СССР данные разработки велись, но ядерный реактор там создавали для спутников 1970-х годов. Сейчас же речь идет о куда более мощном устройстве. Ограничиться изучением старых чертежей не выйдет», – акцентирует собеседник.

    Кроме Советского Союза опыт в данной сфере имеется и у американцев. «Тем не менее, в США, в силу длительного пренебрежения космической программой, эту технологию утратили окончательно. Забавно, но в работе над собственной лунной станцией они теперь опираются на результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности СССР», – уточняет эксперт.

    Основная проблема в рамках создания АЭС для спутника Земли – обеспечение полной автономности реактора. «В первое время на базе будет отсутствовать рабочий персонал, а монтажом конструкций предстоит заниматься роботам. С отдельными сервисными операциями устройства справятся, но взаимодействие со сложным оборудованием им не по силам», – полагает он.

    «Соответственно, в программу проекта закладывают вообще полное отсутствие необходимости чинить реактор в будущем. Установка проработает несколько десятилетий, после чего ее заглушат. Затем конструкцию либо вывезут, либо оставят на Луне как памятник освоению космоса человечеством», – рассуждает собеседник.

    При этом речь идет о по-настоящему выдающемся проекте. «Россия и Китай заходят дальше простой высадки на Луне. Речь идет о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли, запуски различных устройств с которой обойдутся в разы дешевле полетов с поверхности нашей планеты. Исследование Солнечной системы станет дешевым как никогда раньше», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне. Параллельно идет работа над тяжелой посадочной платформой и станцией, которая будет распределять энергию и заряжать оборудование.

    Над проектом работают специалисты Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института. Установка мощностью от 5 до 10 кВт станет источником энергии для Международной научной лунной станции, участниками которой выступают 16 государств.

    Лунная АЭС входит в число трех приоритетов отечественной космонавтики, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Помимо нее, отрасль сосредоточится на создании Российской орбитальной станции, первый модуль которой выведут на орбиту в 2028 году, и ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

    Ракеты для отправки оборудования станции на Луну уже готовы. Окончательный вариант установки Росатом выберет в 2027 году из пяти разработанных, а саму электростанцию планируется построить к середине 2030-х годов.

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    13 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

    Science: Вороны удивили ученых сочетанием скорости и точности решений

    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Ученые Тюбингенского университета выяснили, что вороны способны принимать решения на основе зрительной информации вдвое быстрее людей и обезьян. В эксперименте птицам требовалось в среднем 235 миллисекунд, чтобы определить направление движения точек на экране и обозначить свой выбор.

    Исследование провели Филипп Шмидбауэр и профессор Андреас Нидер из Института нейробиологии Тюбингенского университета. Результаты опубликованы в журнале Science.

    В опытах участвовали две черные вороны. На сенсорном экране им показывали движущиеся точки. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство из них – влево или вправо, – и клюнуть соответствующую мишень.

    В этой задаче вороны оказались вдвое более сообразительными, чем люди и обезьяны: они быстрее определяли направление движения точек, сохраняя высокую точность ответов. Даже когда направление движения было трудно различить, вороны справлялись лучше, чем при случайном выборе ответа. Если же изображение давало четкий сигнал, доля правильных решений приближалась к 100%.

    Во время выполнения задания исследователи регистрировали активность отдельных нейронов в каудолатеральном нидопаллиуме. Этот участок мозга птиц участвует в обработке информации и принятии решений, выполняя функции, сходные с функциями префронтальной коры человека.

    Уже через 70 миллисекунд после появления точек ученые фиксировали различия в активности нейронов, связанных с двумя вариантами ответа. По мере оценки изображения нейронная активность нарастала до порога, связанного с принятием решения. Она отражала как четкость направления движения, так и окончательный выбор вороны.

    Несмотря на различия в строении мозга птиц и млекопитающих, обнаруженные процессы соответствуют существующим моделям принятия решений у людей и других приматов. У птиц нет коры больших полушарий со слоистой организацией, однако это не мешает им обрабатывать информацию по сходным принципам. В данном зрительном задании вороны справлялись вдвое быстрее приматов.

    Авторы предполагают, что такая скорость могла сформироваться в ходе эволюции. Зрение помогает птицам выполнять быстрые и точные маневры в полете, а также направлять клюв к объектам при поиске пищи.

    При этом конкретные биологические механизмы, обеспечивающие преимущество ворон, пока неизвестны. Чтобы объяснить, как иначе устроенный мозг позволяет им настолько быстро решать подобные задачи, потребуются дальнейшие исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе финские ученые обнаружили связь между активным использованием смартфонов в детстве и более высокими когнитивными способностями в подростковом возрасте. Летом исследователи, чья работа была опубликована в журнале New Scientist, сообщили о сходстве организации мозга плода и взрослого человека, что позволяет формироваться элементам сознания еще до рождения.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
    @ Роскосмос/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли в субботу стартовала с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Ракета стартовала в 4.16 мск с космическими аппаратами «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ» и «Киноспутник» группы компаний «СПУТНИКС», передает РИА «Новости».

    В госкорпорации уточнили, что запущенные в субботу спутники будут вести съемку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении, что позволит использовать их данные для контроля целевого использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о первом запуске в этом году с космодрома Восточный двух частных космических аппаратов при поддержке государства.

    На прошлой неделе главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин назвал создание отечественной орбитальной системы широкополосного интернета вопросом технологической независимости России.

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    13 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    Ученые назвали лидирующий по числу магнитных бурь месяц в 2026 году

    Ученые: Январь стал лидером по количеству магнитных бурь в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь оказался месяцем с наибольшим количеством магнитных бурь в 2026 году, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

    «Топ-3 месяцев 2026 по количеству дней с магнитными бурями: январь – 10 дней, март – семь дней, апрель – шесть дней», – заявил Богачев РИА «Новости».

    Также в январе произошла самая сильная буря года. Она длилась с 19 по 21 января и достигла максимального индекса Kp 8,67, что соответствует уровню G4 (очень сильная магнитная буря).

    Второе место по силе заняла буря 4 июля с индексом Kp 7,33 (уровень G3). Третьей стала буря с Kp 7,00 (G3), продолжавшаяся четверо суток с 20 по 23 марта.

    Магнитная буря представляет собой возмущение магнитного поля Земли из-за усиленного потока солнечного ветра, вызванного вспышками на Солнце и корональными выбросами массы. Продолжительность таких событий может варьироваться от нескольких часов до нескольких суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М. В начале недели сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по очертаниям напомнила кота. В тот же день за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

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    13 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Ученые оценили последствия единичного ядерного взрыва в космосе

    Daily Mail: Ядерный взрыв в космосе выведет из строя спутники на низкой орбите

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне и Принстонского университета в США смоделировали последствия единичного ядерного взрыва в космосе.

    Согласно результатам исследования, последствия взрыва на достаточно большой высоте окажутся «очень и очень тяжелыми», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Он сможет вывести из строя практически все из более чем 13 тыс. спутников, расположенных на низкой околоземной орбите.

    Моделирование показало, что взрыв ядерной бомбы мощностью одна мегатонна на высоте 500 км над Южной Атлантикой приведет к выводу из строя около 98% спутников в течение одной недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на ядерном объекте Министерства энергетики США в результате пожара произошел выброс радиоактивных веществ.

    Летом южнокорейский зонд зафиксировал появление нового кратера после мощного удара отработавшей ступени американской ракеты о лунную поверхность.

    Китайские специалисты разработали двухэтапный метод ликвидации опасных астероидов путем закладки ядерного заряда глубоко под поверхность небесного тела.

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    14 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Спутник сверхдетальной съемки Земли «КОЭН» начал передавать телеметрию

    Выведенный на орбиту аппарат «КОЭН» начал передачу данных в штатном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запущенный в субботу на околоземную орбиту спутник сверхвысокодетальной съемки «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ» работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании «МТ-ЛАБ».

    Российский аппарат сверхвысокодетальной съемки Земли приступил к работе в космосе и отправляет информацию на наземные пункты управления, цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный. Российский аппарат «Киноспутник» успешно вывели на орбиту.

    Летом специалисты завершили сборку летного образца сверхточного спутника «КОЭН».

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    14 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    SpaceX не смогла осуществить «двойной захват» ступеней ракетной системы Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Компания SpaceX в ходе 15-го испытательного полета ракетной системы Starship не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку, он приводнился в Мексиканском заливе, следует из трансляции.

    В ночь на субботу SpaceX провела 15-й тестовый запуск Starship со своего космодрома в Южном Техасе, передает РИА «Новости».

    В ходе этого полета планировали вернуть на стартовую площадку обе части ракетной системы: ускоритель Super Heavy и корабль-ступень Starship. Однако из-за технических неполадок ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.

    Корабль Starship продолжает полет. Ему предстоит сделать около 14 витков вокруг Земли и вывести на орбиту 26 спутников Starlink.

    Starship – ракетная система, которая, по замыслу SpaceX, должна стать полностью многоразовой. Ее высота составляет около 124 метров, масса – примерно 5 тыс. тонн. Она состоит из ускорителя Super Heavy с 33 двигателями и верхней ступени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса.

    SpaceX анонсировала первый захват второй ступени космической системы Starship в ходе предстоящего пуска.

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    13 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    Фальков анонсировал открытие установки мегасайенс в Гатчине

    Фальков: Курчатовский институт откроет установку мегасайенс в Гатчине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время Курчатовский институт откроет крупную научную установку класса мегасайенс в Гатчине Ленинградской области, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Об этом он рассказал на II Российско-армянском научно-образовательном форуме, передает РИА «Новости». Фальков напомнил, что недавно в Новосибирской области состоялось открытие другой установки класса мегасайенс – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

    Министр назвал Курчатовский институт флагманом в области физики, который готовится запустить новую большую установку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы» для посещения учениками российских установок класса мегасайенс.

    В тот же день директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев заявил о намерении провести первый эксперимент на СКИФ до конца ноября.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на этой мегаустановке.

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    14 ноября 2026, 08:30 • Новости дня
    «Киноспутник» успешно вывели на орбиту

    Запущенный с Восточного частный аппарат «Киноспутник» выведен на орбиту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский аппарат дистанционного зондирования Земли «Киноспутник» успешно выведен на орбиту после запуска с космодрома Восточный.

    «Центр управления полетами ГК «Спутникс» в Сколково получил телеметрические сигналы с аппарата. Все системы работают штатно», – сообщили в компании «Спутникс».

    «Киноспутник» оснащен камерой, способной снимать с разрешением 0,8 метра на пиксель в мультиспектральном и панхроматическом режимах. Данные будут использоваться для мониторинга строительства, контроля землепользования, наблюдения за сельхозугодьями и лесами, выявления незаконных построек и оценки зон чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».

    Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Коэн» и «Киноспутник» стартовала в 4:16 по московскому времени. Это был первый в истории пуск, где основной нагрузкой стали спутники частных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный.

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    14 ноября 2026, 02:01 • Новости дня
    SpaceX осуществила испытательный пуск Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX в пятницу запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса, в ходе которого намерена впервые выполнить контролируемый захват второй ступени космической системы Starship.

    Ракета-носитель стартовала в 17.48 по времени Восточного побережья США (01.48 мск) с площадки на космодроме Starbase в штате Техас, передает ТАСС.

    В рамках миссии планируется вывести на орбиту 26 спутников связи Starlink версии V3, предназначенных для расширения глобальной интернет-группировки.

    SpaceX отрабатывала контролируемое возвращение и захват только первой ступени – сверхтяжелого ускорителя Super Heavy, который садился на стартовую площадку. Сам космический корабль Starship по итогам предыдущих тестовых миссий приводнился в океане, не проходя процедуру захвата на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американская компания SpaceX сообщила о намерении впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship.

    В конце сентября компания SpaceX вывела космический корабль Starship на орбиту и досрочно завершила первый орбитальный полет.

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    14 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    В Москве наградили победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года»

    Победители конкурса «Изобретатель года» получили награды в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве в музее «Атом» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года».

    В Москве наградили лауреатов IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года», на который в этом году поступило более 2 тыс. заявок.

    «Сегодня мы чествуем талантливых учёных, инженеров, конструкторов, рабочих, рационализаторов – тех, кто посвятил себя творчеству, развитию отечественной научно-технической мысли. Кто достойно продолжает созидательные традиции своих предшественников, вносит значимый вклад в наращивание экономического, промышленного и аграрного потенциала страны, укрепление суверенитета России», – отметил в приветственном послании президент Владимир Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что представленные разработки имеют особое значение для нужд участников спецоперации и обороноспособности государства.

    Всего призерами стали 67 человек, а подтвержденный экономический эффект от внедрения их проектов превысил 5 млрд рублей. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе церемонии вручил награду в номинации «Наставник года».

    Обладателем Гран-при конкурса и сертификата на 1 млн рублей стал генеральный директор научно-производственного комплекса «Альфа-М» Алексей Ивлюшкин. Высшей награды удостоена система сопровождения объектов, способная распознавать до шести воздушных и наземных целей в сложных условиях помех. Разработка применяется для защиты гражданских объектов критической инфраструктуры. Победители в остальных категориях получили по 200 тыс. рублей.

    Председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Владимир Кононов подчеркнул, что миссия организации заключается в помощи инженерам при внедрении разработок для укрепления технологического суверенитета страны.

    Впервые в рамках конкурса школьников выделили в отдельную категорию, а к участию допустили граждан Белоруссии, Азербайджана, Индии и Киргизии, имеющих российские патенты.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости соединить потенциал российских изобретателей с опытом ветеранов спецоперации.

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    12 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Роскосмос приступил к компоновке частей для лунной АЭС

    Роскосмос начал унификацию платформы и компоновку частей для лунной АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Роскосмос начал работы по компоновке составных частей для будущей атомной электростанции на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Специалисты Роскосмоса приступили к унификации тяжелой посадочной платформы, компоновке частей и созданию зарядно-распределительной станции для лунной АЭС, передает ТАСС.

    «Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию», – заявил Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Баканов назвал создание лунной электростанции в числе главных целей российской ракетно-космической отрасли.

    В субботу заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли.

    В прошлом месяце Баканов сообщил о готовности ракет-носителей для отправки на Луну инфраструктуры будущей электростанции.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    13 ноября 2026, 04:37 • Новости дня
    Астроном назвал дату парада четырех планет

    Астроном Францев: Парад четырех планет состоится утром 14 ноября

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу утром жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление – выстраивание в одну линию Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера, сообщил лектор Пермского планетария Виталий Францев.

    «Такое комбо из четырех планет является главным астрономическим событием этой осени», – заявил лектор РИА «Новости».

    Францев отметил, что для наблюдения за парадом планет не потребуются оптические приборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Веселков сообщил о возможности увидеть невооруженным глазом Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября. Он также назвал даты ярких метеорных потоков в ноябре. Доцент Томского госуниверситета Капарулин сообщил о приближении мощного метеорного потока Геминиды.

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    12 ноября 2026, 12:58 • Новости дня
    На Солнце внезапно произошла сильная вспышка класса М

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали сильную вспышку класса М на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшей ночью в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    «Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M», – говорится в сообщении лаборатории, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что явление находилось на нижней границе группы с баллом M1.7. После этого последовала серия менее мощных взрывов категории C.

    Специалисты отметили, что данное событие временно нарушило общую тенденцию снижения солнечной активности, однако рассматривается лишь как эпизод. В целом взрывная энергия на звезде считается исчерпанной, в настоящий момент наблюдается процесс распада пятен.

    Активный центр уходит за западный край светила, из-за чего его влияние на Землю практически сведено к нулю. Магнитное поле планеты сейчас остается спокойным, такие показатели прогнозируются еще как минимум на протяжении недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

    В воскресенье на звезде зарегистрировали вторую за сутки вспышку класса М.

    В субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на светиле.

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