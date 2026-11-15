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ИКИ РАН признал неспособность Земли защититься от астероидов
Ученый ИКИ РАН Зеленый констатировал отсутствие у Земли защиты от астероидов
Земля не имеет средств для борьбы с крупными астероидами, несмотря на то что ученые учатся предсказывать сближение таких объектов с планетой, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
«Крупные астероиды не очень часты, так что коллеги хотят предсказывать сближения с ними, чтобы изучать их. Это правильно. Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться», – сказал Зеленый РИА «Новости».
Астероидами считаются небесные тела размером от 30 метров, движущиеся вокруг Солнца. Сближающимися с Землей объектами признаются те, которые подлетают к светилу на дистанцию менее 1,3 радиуса орбиты Земли. Потенциально опасными называют астероиды, приближающиеся к земной орбите ближе чем на 7,5 млн километров.
Выделяется также класс астероидов размером более одного километра, столкновение которых с Землей вызвало бы глобальную катастрофу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее крымский астроном Александр Якушечкин сообщил о грядущем вхождении в атмосферу Земли небольшого астероида.
Также астрономы спрогнозировали сближение с Землей двух 20-метровых астероидов.
Кроме того, специалисты Самарского университета и ИКИ РАН предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения летящего к Земле астероида Апофис.