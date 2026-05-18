Ученые сообщили о приближении двух астероидов размером с челябинский метеорит
Астрономы ИКИ РАН сообщили о пролете двух крупных астероидов рядом с Землей
В понедельник и вторник Земля благополучно разминется с двумя 20-метровыми астероидами, один из которых пройдет на расстоянии всего 91 тыс. километров от планеты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Два крупных астероида, размеры которых составляют около 20 метров, пролетят в непосредственной близости от Земли, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По своим габаритам эти небесные тела являются почти полными аналогами знаменитого челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года.
Первый объект, получивший название 2026 KB, приблизится к планете 18 мая в 18.15 по московскому времени на расстояние около 230 тыс. километров.
Второй астероид, 2026 JH2, окажется еще ближе: он пройдет на дистанции примерно 91 тыс. километров 19 мая ровно в 1.00 по Москве. Это самое тесное сближение с объектом такого размера в текущем году.
Ученые подчеркивают, что оба тела не представляют опасности для Земли. Как отмечают специалисты, за несколько часов до прохождения траекторию движения астероидов уже невозможно изменить.
Ближайший из них можно будет наблюдать с помощью полупрофессиональной оптики, хотя из-за высокой скорости поймать его в объектив довольно сложно. Тем не менее в Сети уже появляются первые любительские снимки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Михаил Маслов анонсировал пролет астероида 2026 JH2 около Земли.
В январе ученые спрогнозировали высокую вероятность столкновения с планетой 20-метрового астероида CE2XZW2.
Осенью прошлого года мимо Земли прошел сопоставимый с челябинским метеоритом объект 2025 QD8.