Российские гимнасты отказались от турниров FIG из-за нейтрального статуса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались от участия в ближайших соревнованиях Международной федерации гимнастики, сообщает ТАСС. Пресс-служба Федерации гимнастики России пояснила, что причиной этого решения стали многочисленные и необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске российских спортсменов на соревнования.

В сообщении подчеркивается, что Федерация гимнастики России поддерживает и разделяет позицию спортсменов. Все российские спортсмены, представляющие как спортивную, так и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в ближайших турнирах FIG.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам, что позволяет им выступать в международных соревнованиях.