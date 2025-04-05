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Российские гимнасты отказались от турниров FIG из-за нейтрального статуса
Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили не участвовать в соревнованиях FIG из-за необоснованных отказов в допуске к турнирам.
Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались от участия в ближайших соревнованиях Международной федерации гимнастики, сообщает ТАСС. Пресс-служба Федерации гимнастики России пояснила, что причиной этого решения стали многочисленные и необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске российских спортсменов на соревнования.
В сообщении подчеркивается, что Федерация гимнастики России поддерживает и разделяет позицию спортсменов. Все российские спортсмены, представляющие как спортивную, так и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в ближайших турнирах FIG.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам, что позволяет им выступать в международных соревнованиях.