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Мерц допустил отмену санкций против России
Мерц допустил отмену санкций против России по мере урегулирования на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность снятия санкций с России при продвижении в урегулировании украинского конфликта.
«Цель была и остается: суверенная Украина в безопасной Европе. Отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения», – заявил Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине.
Канцлер отметил, что Украина должна иметь возможность следовать европейским курсом и рассчитывать на помощь в восстановлении, передает ТАСС.
«В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России», – добавил Мерц.
Он напомнил о решении, согласно которому Европу на потенциальных переговорах будут представлять институты ЕС и «европятерка»: Британия, Германия, Италия, Польша и Франция.
Вечером в четверг в Берлине запланирована встреча советников европейских стран, США и Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мерц заявил о проведении в ближайшие недели предметных мирных переговоров по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.
В прошлом месяце Мерц сообщил об организации встречи союзников для координации помощи Киеву.