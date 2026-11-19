Мерц допустил отмену санкций против России по мере урегулирования на Украине

Tекст: Вера Басилая

«Цель была и остается: суверенная Украина в безопасной Европе. Отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения», – заявил Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине.

Канцлер отметил, что Украина должна иметь возможность следовать европейским курсом и рассчитывать на помощь в восстановлении, передает ТАСС.

«В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России», – добавил Мерц.

Он напомнил о решении, согласно которому Европу на потенциальных переговорах будут представлять институты ЕС и «европятерка»: Британия, Германия, Италия, Польша и Франция.

Вечером в четверг в Берлине запланирована встреча советников европейских стран, США и Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мерц заявил о проведении в ближайшие недели предметных мирных переговоров по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

В прошлом месяце Мерц сообщил об организации встречи союзников для координации помощи Киеву.