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Путин заявил об усилении защиты трассы в Крым
Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что Россия приложит все необходимые усилия для обеспечения безопасности сухопутной трассы, связывающей полуостров с материковой частью страны.
Путин указал на необходимость связать Крым с остальной частью страны по суше. По его словам, Москва продолжит наращивать присутствие в Запорожской и Херсонской областях для обеспечения безопасности транспортного коридора, передает РИА «Новости».
«Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. Мы будем только усиливать там свое присутствие. В том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которую называют Новороссией», – заявил Путин.
В четверг президент Владимир Путин исключил возможность прекращения огня на Украине после атак на Крымский мост.
Вице-премьер Андрей Никитин сообщил об открытии движения по первому железнодорожному пути на объекте.
Во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о положении дел вокруг моста.