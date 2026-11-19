Tекст: Ольга Иванова

Путин указал на необходимость связать Крым с остальной частью страны по суше. По его словам, Москва продолжит наращивать присутствие в Запорожской и Херсонской областях для обеспечения безопасности транспортного коридора, передает РИА «Новости».

«Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. Мы будем только усиливать там свое присутствие. В том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которую называют Новороссией», – заявил Путин.

В четверг президент Владимир Путин исключил возможность прекращения огня на Украине после атак на Крымский мост.

Вице-премьер Андрей Никитин сообщил об открытии движения по первому железнодорожному пути на объекте.

Во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о положении дел вокруг моста.