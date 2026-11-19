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Си Цзиньпин назвал необходимостью сотрудничество великих держав
Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом призвал к сотрудничеству держав
Председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Шэньчжэне заявил, что сотрудничество великих держав в современном мире является необходимостью.
«В современном мире мы все взаимосвязаны. Я часто говорю, что человечество живет в единой глобальной деревне – нас связывает общая судьба. И процветание, и бедствия одного из нас затрагивают всех», – заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что в этой глобальной деревне на великих державах лежит особая ответственность, передает ТАСС.
«Конструктивное взаимодействие между ними – это не вопрос выбора, а обязательная необходимость», – указал председатель КНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг началась первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Перед этим Путин выразил признательность китайскому лидеру за организацию переговоров в Шэньчжэне. Трамп отметил большое количество тем для обсуждения.