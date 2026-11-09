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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    8 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    @ Robin Rayne/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп потерял поддержку значительной части мужского электората на промежуточных выборах, что позволило демократам получить контроль над Конгрессом.

    На прошедших промежуточных выборах мужчины в США отдали 51% голосов за Демократическую партию и только 46% за республиканцев, пишет The Washington Post. При этом два года назад 55% мужской аудитории проголосовали за президента Дональда Трампа.

    «Голоса молодых мужчин можно завоевать», – заявил руководитель Американского института мальчиков и мужчин Ричард Ривз.

    Издание отмечает, что демократы перехватили у республиканцев мужской электорат благодаря обещаниям снизить стоимость жизни и антивоенной риторике. Многие влиятельные блогеры и подкастеры, такие как Джо Роган, отвернулись от действующей администрации из-за ударов по Ирану и поддержки действий Израиля на Ближнем Востоке, расценив эти шаги как нарушение предвыборного обещания Дональда Трампа не начинать новых войн.

    Кроме того, ряд кандидатов от Демократической партии успешно применили необычную маскулинную стилистику в агитации, публикуя видеоотчеты с тренировок. В результате белые мужчины отдали республиканцам 52% голосов, что на восемь процентных пунктов ниже результата 2024 года, а молодые избиратели до 30 лет массово вернулись в ряды сторонников демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены оборонные инициативы администрации президента Дональда Трампа.

    Получившие контроль над Конгрессом демократы намерены ограничить внешнеполитические полномочия американского лидера.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу кандидатов от Демократической партии с недовольством избирателей Дональдом Трампом.

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    8 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    Фадеев сообщил о подготовке декабрьской встречи Путина с членами СПЧ

    Председатель СПЧ Фадеев заявил о подготовке к встрече с Путиным в декабре

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил о подготовке к традиционной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря.

    Глава СПЧ отметил, что мероприятие традиционно проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. По его словам, подготовка к встрече ведется на протяжении всего года, передает РИА «Новости».

    «Совет работает на протяжении всего этого времени над ключевыми проблемами, которые мы поднимаем на встрече, по которым президент дает поручения министерствам, ведомствам, разным организациям. Это регулярная, ритмичная работа», – заявил Фадеев.

    Председатель Совета добавил, что пока рано говорить о конкретных темах предстоящего разговора с главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин назвал проблему распространения искусственного интеллекта сложной задачей.

    Глава государства пообещал рассмотреть возможность новогодней амнистии для инвалидов и женщин с детьми.

    Российский лидер подписал указ о ротации состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    8 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Песков призвал не забегать далеко в вопросе визита Путина на саммит G20

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно возможной поездки главы государства Владимира Путина на саммит G20 в американском Майами.

    Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли российский лидер воспользоваться приглашением на саммит после предполагаемой встречи с главами США и Китая в Шэньчжэне, призвал не забегать далеко, передают «Вести».

    «Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    В прошлом месяце представитель Кремля заявил об отсутствии решения о личном присутствии российского лидера на саммите G20 в США.

    В сентябре российская сторона высоко оценила приглашение Владимиру Путину принять участие в американском саммите G20.

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    8 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    Дикиджи и Семененко заняли второе и третье места на Гран-при в Китае

    Фигурист Дикиджи завоевал серебро на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский фигурист Владислав Дикиджи занял второе место в мужском одиночном катании на этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    По итогам произвольной программы Владислав Дикиджи получил 183,58 балла и финишировал на втором месте с общим результатом 282,44 балла, передает РИА «Новости».

    Российский фигурист Евгений Семененко набрал 181,90 балла, заработав суммарные 281,62 балла, и расположился на третьей позиции. Победителем соревнований стал японец Као Миура, набравший в сумме 293,25 балла.

    Четвертый этап серии Гран-при пройдет с 13 по 15 ноября в американском Эверетте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    В пятницу во время разминки Евгения Семененко и Владислава Дикиджи зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

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    8 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Россия, США и КНР набрасывают предложения по возможной встрече

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия, США и Китай начали обсуждать повестку возможной встречи лидеров трех стран перед саммитом АТЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются предложениями по темам для обсуждения на потенциальных трехсторонних переговорах, передают «Вести».

    «Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой», – отметил Песков.

    По его словам, сторонам предстоит найти консенсус. Если это удастся сделать и встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа все же состоится, обсуждение без преувеличения привлечет внимание всего мира, добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Во вторник представитель Кремля рассказал об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров.

    В понедельник в Москве допустили возможность общения российского и американского лидеров в случае их прибытия на саммит.

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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    8 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Песков: Путин сам корректирует свой график

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин самостоятельно вносит изменения в свой рабочий график, на которые аппарату приходится оперативно реагировать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин сам вносит корректировки в свой рабочий график, заявил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести.ru».

    «Президент сам его [график] корректирует, вносит какие-то дополнения, что-то меняет», – отметил представитель Кремля.

    Песков добавил, что на вносимые главой государства корректировки необходимо оперативно реагировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о продолжении проведения президентом рабочих встреч и совещаний согласно графику.

    Весной Песков рассказал о частой работе сотрудников Кремля по ночам, выходным и иногда круглые сутки.

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    8 ноября 2026, 09:12 • Новости дня
    Заместитель главы аппарата Белого дома покинул пост после смены руководства

    Axios: Замглавы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Ричард Уолтерс покинул свою должность после назначения нового руководителя этой структуры.

    Ричард Уолтерс ушел в отставку с поста заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    Уолтерс занял эту должность в мае. Он более десяти лет работал со Сьюзи Уайлс, которая возглавляла аппарат до 7 ноября, и считался одним из ее ближайших политических советников. Уход Уолтерса стал первой перестановкой в американской администрации после прихода нового главы аппарата Стивена Миллера.

    Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Миллера 7 ноября. По словам американского лидера, Уайлс перейдет в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью. Глава государства анонсировал кадровые перестановки в администрации после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о намерении покинуть администрацию Дональда Трампа.

    Ранее президент США не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

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    8 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Белый дом счел шуткой приглашение главы UFC на пост пресс-секретаря

    Предложение Трампа назначить главу UFC пресс-секретарем назвали шуткой

    Tекст: Денис Тельманов

    Предложение президента США Дональда Трампа главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем американской администрации было шуткой, сообщила газета The Washington Post.

    Так представитель администрации прокомментировал инициативу американского лидера, пишет The Washington Post. По данным издания, Трамп ищет пресс-секретаря «во время более масштабной встряски в Белом доме», которая стала следствием поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, передает ТАСС.

    Накануне президент в соцсети Truth Social сообщил, что позвал Уайта занять эту должность, и предложил ему взять помощниками нескольких бойцов UFC, включая россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

    По информации CNN, Уайт ответил отказом на предложение американского лидера. В субботу он сообщил журналистам в Великобритании, что планирует встретиться с Трампом в Белом доме 9 ноября.

    Должность пресс-секретаря вакантна с 16 октября, после того как Трамп практически рекомендовал Кэти Захарии уйти в отставку спустя пять дней работы. Таким образом, был побит антирекорд, который установил в 2017 году бывший директор по коммуникациям администрации Энтони Скарамуччи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава UFC Дэйна Уайт заявил о немедленном вылете в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп получил отказ от руководителя UFC.

    В субботу Дональд Трамп предложил Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома с помощниками Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

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    8 ноября 2026, 07:07 • Новости дня
    Заместитель главы аппарата Белого дома Уолтерс ушел в отставку

    Заместитель руководителя аппарата Белого дома Уолтерс покинул пост

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель руководителя аппарата Белого дома Ричард Уолтерс подал в отставку после ухода с поста его начальницы Сьюзи Уайлс.

    Заместитель руководителя аппарата Белого дома Ричард Уолтерс объявил об уходе с должности в связи с переходом его начальницы Сьюзи Уайлс в политическую структуру американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    «Служба при президенте Трампе была честью всей моей жизни, и я всегда буду благодарен Сьюзи Уайлс за эту возможность», – заявил Уолтерс.

    Заявление об увольнении было подано 6 ноября. По словам нового главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Уолтерс продолжит содействовать в реализации политики Дональда Трампа вне администрации.

    Уолтерс занял свою должность в мае. В пятницу Трамп назначил Миллера руководителем аппарата вместо Уайлс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Белый дом объяснил смену руководителя аппарата желанием изменений в работе. В прошлом месяце юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф потребовал от издания Politico опровергнуть статьи о Сьюзи Уайлс.

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    8 ноября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп назвал результаты выборов огромным шагом назад в истории США

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в Конгресс стали огромным шагом назад в американской истории и привели к потере 3 трлн долларов на фондовом рынке.

    «Америка сделала гигантский шаг назад в истории с результатами последних выборов», – заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

    По словам американского лидера, фондовый рынок, который при его администрации стремительно рос и был похож на ракету, за один день понес убытки в размере 3 трлн долларов.

    «Но не бойтесь: мы вернемся – еще более масштабными и сильными, чем когда-либо прежде!» – завершил он высказывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сторонники президента США назвали вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио наиболее предпочтительными кандидатами на высший пост в 2028 году.

    Президент США признал обоснованным заявление вице-президента Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения республиканцев на выборах.

    Промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке главы государства.

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    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

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    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

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      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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