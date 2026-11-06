Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Китайские зрители встретили российских фигуристов плакатом «Русские, вперед!»
Болельщики подняли плакат «Русские, вперед!» на Гран-при в Китае
Во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».
Появление надписи на русском языке стало знаком поддержки отечественных атлетов. Все собравшиеся на ледовой арене зрители тепло встретили спортсменов, передает РИА «Новости».
Ранее стали известны промежуточные результаты турнира. По итогам короткой программы на китайском этапе серии Евгений Семененко занял третье место. Его соотечественник Владислав Дикиджи показал четвертый результат.
Во время проката Евгения Семененко на международных соревнованиях в Японии местные зрители тепло встретили спортсмена из Петербурга с российским триколором на трибунах.
Фигуристка Камилла Нелюбова стала победительницей первого этапа Гран-при России в Казани. Российская спортивная пара – Полина Шешелева и Егор Карнаухов – блестяще выступила на международных соревнованиях в китайском городе, набрав по сумме двух программ 191,84 балла.