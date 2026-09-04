Японские болельщики развернули флаг России на турнире в Токио

Зрители турнира в Токио поддержали фигуриста Семененко флагом России

Tекст: Мария Иванова

На трибунах токийской Tatsumi Ice Arena во время выступления Евгения Семененко зрительницы подняли российский флаг, передает РИА «Новости». Остальная публика также горячо поприветствовала фигуриста из Петербурга.

Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup, который проходит в Японии с 4 по 6 сентября, стал первыми международными соревнованиями для взрослых российских фигуристов после отстранения в 2022 году.

С текущего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил отечественным и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Семененко вышел на лед первым из россиян и заработал за свой прокат 74,41 балла. Как сообщил распорядитель микст-зоны, спортсмен даст комментарий журналистам уже после завершения произвольной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Международный союз конькобежцев включил Евгения Семененко в заявку на турнир в Токио.

Ранее организация разрешила отечественным спортсменам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

В конце лета на этапе юниорского Гран-при в Китае иностранные призеры отказались от демонстрации своей символики в знак поддержки российского чемпиона Льва Лазарева.