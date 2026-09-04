В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Норвегия намеренно скрыла от России планы ареста судна «Профессор Молчанов»
Власти Норвегии специально скрыли от России готовящийся арест судна «Профессор Молчанов», чтобы избежать его возможного ухода из территориальных вод страны, следует из решения суда.
Норвежские судебные инстанции осознанно скрыли от России информацию о готовящемся задержании исследовательского судна, передает РИА «Новости».
Подобная тактика была выбрана для предотвращения возможного ухода корабля из-под юрисдикции скандинавского государства.
«Суд попросили принять решение об аресте без устного разбирательства и без уведомления ответчика до того, как арест будет осуществлен… Существует вероятность, что ответчик затруднит удовлетворение требования, если ему станет известно о заявлении до осуществления ареста, и выведет судно из норвежских вод, сделав тем самым арест невозможным», – говорится в судебном постановлении.
Инстанция полностью поддержала позицию истца в данном вопросе. Российская сторона официально получит все необходимые документы лишь после того, как арест судна будет фактически произведен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия Осло с пиратством.
Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии для заявления решительного протеста.